Fue todo un éxito la venta de carne de chivitos formoseños

Se realizó este jueves en la feria especial del Instituto PAIPPA con la venta de productos frutihortícolas y de chivitos paipperos, a cinco mil pesos el kilogramo.

Las ferias se ubicaron en los tres puntos fijos de venta ya conocidos: el Polideportivo del barrio La Paz, el playón de Padre Grotti 1040 y el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

En La Paz, las familias llegaron muy temprano para conseguir un número, y aguardar el turno de carnicería, para comprar este producto, que cuenta con muy buena aceptación del público local, además de conseguirse a un precio accesible, durante todo el año.