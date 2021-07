“Fue un homicidio”: la policía presentó el caso como muerte accidental pero la segunda autopsia confirmaría que hay una herida de bala en el cuerpo de Franco Isorni

Compartir

Franco Nicolás Isorni fue encontrado muerto el 26 de agosto del 2020, luego de haber protagonizado una persecución policial en Santiago del Estero por haber circulado fuera del horario de restricción sanitaria. La causa fue caratulada como accidente de tránsito pero la familia del joven de 23 años sostiene que se trató de un homicidio.

Patricia Isorni, la mamá de Franco, viajó a Buenos Aires para recibir de primera mano los resultados de la reautopsia que se realizó al cuerpo de su hijo en la morgue del Cuerpo Médico Forense. Por las primeras actuaciones, están en la mira los fiscales Érika Leguizamón, Vanina Aguilera y Martín Silva.

Aunque el dictamen podría estar en un mes, la mujer dijo a TN.com.ar que los peritos concluyeron que se trató de un crimen. “Fue un homicidio. Se descartó totalmente la hipótesis del accidente”, anunció.

“Después de tanto tiempo, estoy respirando oxígeno. Fueron 10 meses de una lucha terrible. Ahora, nos reponemos y continuamos”, dijo aliviada tras una reunión con la perito de parte, Virginia Creimer. “Es dolorosísimo para nosotros pero, a la vez, la calma de haber logrado el objetivo y que se sepa que realmente lo asesinaron”, agregó.

El abogado de Isorni, César Fabián Barrojo, detalló que fueron 23 los forenses que participaron en la autopsia. “Encontraron que la lesión que se indicó en la primera autopsia, fractura cervical, que sostenía el accidente, no existe. La inventaron, han mentido”, señaló y aclaró que no se determinó la existencia de un orificio de bala.

“A la conclusión de homicidio, se llega por las lesiones no documentadas anteriormente y por su distinto tiempo de producción. Además, hubo evidencia que se perdió por la práctica tardía”, replicó Barrajo.

El caso: la muerte

de Franco Isorni

Franco Nicolás Isorni fue encontrado muerto el 26 de agosto del 2020 en inmediaciones de las avenidas Lorenzo Lugones y Solís, de la ciudad de Santiago del Estero.

“Han hecho una falsa autopsia al lado del cajón, en el cementerio, un mes después de la muerte. Cuando le pregunté al fiscal Leguizamón por qué lo hacían ahí me dijo: ‘Es esto o nada, lo hacemos aquí por la pandemia’”, indicó Patricia Isorni.

La mujer, que asegura que fue obligada a reconocer en ese momento el cuerpo, empezó a notar cosas extrañas, como que a su hijo le faltaban las zapatillas y las medias.

Por el presunto caso de violencia institucional, los diputados nacionales de la CC ARI, Maximiliano Ferraro y Rubén Manzi presentaron una denuncia por mal desempeño de funciones contra los fiscales Érika Leguizamón Vanina Aguilera y Martín Silva ante el Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero.

Leguizamón es Coordinadora de la Unidad Fiscal de Abuso sexual y Violencia institucional, mientras Aguilera es de la Unidad Fiscal de Abuso sexual y Violencia institucional.

Los legisladores creen que el accionar de los fiscales fue funcional “en el encubrimiento de los asesinos de Franco”.

