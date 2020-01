Fueron atropellados cuando hacían ciclismo sobre Ruta 11

Compartir

El sábado último, Horacio, un formoseño que desde hace 40 años practica ciclismo sobre la Ruta Nacional 11 siempre haciendo el mismo recorrido, vivió una situación lamentable cuando realizaba la práctica junto a su hijo y otro muchacho y a la altura de Herradura un conductor que había bebido «una sola cerveza» según les dijo, los chocó de atrás, embistiendo en seco a los muchachos que de milagro están vivos.

Según relató Horacio, en las décadas que llevan practicando el deporte en la zona, jamás les pasó algo similar, ya que circulan con precaución y con la indumentaria necesaria que además es visible de noche. El hombre aseguró que el casco protector, también requisito fundamental para el ciclismo, le salvó la vida a su hijo ya que la cabeza del joven impactó contra el parabrisas de la camioneta y de no haber tenido el casco, la historia hubiese sido diferente.

«El sábado comúnmente como hacemos todos los fines de semana salimos a entrenar, hicimos el sector de Herradura como venimos haciendo desde hace 40 años con un grupo de muchachos, la mayoría se quedó a la entrada a refrescarse porque era un día muy caluroso, se quedaron a tomar algo y mi hijo y yo seguimos hasta el balneario, llegamos hasta ahí, dimos la vuelta y salió a encontrarse con nosotros un chico más que había quedado en el bar, veníamos los 3 muy tranquilos por el costado de la ruta y de repente escucho un gran impacto, yo iba un poquito más adelante que los chicos y cuando me doy la vuelta veo chicos y bicicletas volando por el aire, gracias a Dios fue un milagro tremendo que los dos están bien, podemos contarlo», dijo el hombre.

«Ante esta situación el conductor paró su vehículo enseguida, no entendemos la razón, qué fue lo que pasó, si no los vio, no tengo la menor idea porque era un lugar tranquilo, no había tránsito, no había nada, el impacto fue de atrás y en seco», relató.

«Los chicos están bien, increíblemente bien, excepto uno de ellos que tiene 3 puntos de sutura en una de las orejas, después tiene raspaduras, magullones pero nada roto, nada fuera de lo común», destacó.

«Las bicicletas quedaron destruidas, los equipos tienen un 90% de destrucción, los cascos se destruyeron por completo, y eso fue lo que más los salvó a ellos, mi hijo rompió el parabrisas con la cabeza, el casco fue lo que lo salvó», señaló.

Respecto a cómo estaba el conductor, Horacio dijo que «al parecer estaba lúcido, yo hablé con él desde un primer momento, lo increpé por la acción que tuvo y me dijo que estaba tomando solo una cerveza, que no era grave, pero desconozco si después le hicieron el alcotest, no tengo la menor idea».

Además, lamentó el grave daño que el accidente causó en las bicicletas ya que son muy costosas. «A partir de que los chicos estaban bien, se empezó a pensar en los daños materiales, para un ciclista la bicicleta es lo máximo, es parte del cuerpo, es algo que va pegado a uno, cada uno trata de tener lo mejor que puede, durante toda la vida hemos ahorrado para comprar cosas, cuesta un montón de plata, a nosotros al menos nos cuesta un montón», lamentó Horacio.

«Nosotros hacemos este recorrido desde hace unos 40 años y nunca hemos tenido ningún problema ni en la ruta cuando incluso era únicamente doble mano y de un solo carril nunca hemos tenido un problema, es lamentable que en un lugar tan tranquilo haya personas en esas circunstancias manejando, es incomprensible», aseveró.

«Nosotros hacemos ruta, cuando había circuito hacíamos circuito pero no hay que confundir las cosas, los fines de semana siempre salimos a hacer ruta y bueno, nos tocó esto. Incluso en el momento en que nosotros circulábamos no había nadie en la ruta, este conductor salía de Herradura, iba yendo para el pueblo, no fue ni siquiera que venía un auto de frente o algo así», dijo.

«Quiero agradecer a todos los amigos que se pusieron en contacto y están a nuestra disposición, les agradezco por estar», finalizó Horacio aún conmovido por lo ocurrido.