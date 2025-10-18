Fuerte autocrítica de Franco Colapinto: «Falta ritmo, no estamos rápidos»

Franco Colapinto fue uno de los perjudicados del multitudinario accidente en la largada de la carrera Sprint del Gran Premio de los Estados Unidos. El argentino recibió un toque de un Racing Bulls que le provocó una pinchadura. Desde entonces, tuvo grandes problemas de ritmo con su Alpine, más allá de que escaló tres lugares en el final para quedar 14°.

Una vez finalizada la actividad en pista, el pilarense dialogó con los medios de comunicación y, al igual que en el cierre del día viernes, se lo vio notablemente disgustado por la situación del equipo. Más allá de quedar involucrado en el incidente, Colapinto se mostró muy crítico por el rendimiento del monoplaza A525 de Alpine.

“Sí, no sé, me tocaron de atrás y me pincharon la goma. No sé bien qué pasó, pero había mucho lío y alguno me habrá tocado. Igualmente, falta ritmo, no estamos rápidos. Hay que tratar de entender para la Qualy y estar un poco mejor porque nos está costando este finde”, comentó brevemente el joven de 22 años en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, cuando le estaban consultando si estaba más conforme con el nivel del vehículo francés, cortó la pregunta de forma contundente: “No. Más cómodo, no. La verdad que no”.

Luego, en declaraciones con el canal oficial de la F1, Colapinto volvió a responder brevemente, dejando en claro su malestar. “Tuve un contacto al inicio y sufrí un pinchazo, por lo que la salida fue muy complicada. Tenemos que entender mejor lo que pasó para más adelante e intentar tener más ritmo en la clasificación”, resumió.

Ya en la jornada de ayer, el pilarense se había mostrado muy molesto y hasta amagó con no dialogar con la prensa: “Me costó mucho. Con la pista sin agarre y la potencia del auto, no me sentía bien. Y solo tuvimos una buena vuelta. Es un poco más complicado en la clasificación sprint, así que, sí, no pudimos arreglarlo a tiempo”.

Vale recodar que Franco Colapinto fue uno de los pilotos involucrados en el incidente inicial. Este accidente se produjo apenas comenzó la prueba, cuando un choque múltiple dejó fuera de competencia a Oscar Piastri y Lando Norris (ambos de McLaren), así como a Fernando Alonso (Aston Martin). También se vieron afectados Nico Hülkenberg (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin), Isack Hadjar (Racing Bulls) y el propio piloto argentino. La magnitud del accidente condicionó el panorama de varios pilotos y modificó el panorama de la carrera.

Tras recibir un toque de un Racing Bulls en la largada, el argentino debió ingresar a boxes para cambiar neumáticos. Aunque logró reincorporarse a la pista, enfrentó serias dificultades para controlar su Alpine y quedó relegado al último puesto. Posteriormente, el choque entre Lance Stroll y Esteban Ocon, sumado a una penalización impuesta a Oliver Bearman (Haas), le permitieron a Colapinto avanzar tres posiciones y finalizar en el 14° lugar. Por su parte, Pierre Gasly, compañero de equipo del argentino en la escudería francesa, concluyó la competencia en la décima posición.

El neerlandés Max Verstappen dominó las 19 vueltas y recortó notablemente las distancias en la punta del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 tras el abandono de los dos McLaren, que sufrieron graves daños en un multitudinario accidente en la largada. George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams) lo acompañaron en el podio. Los ocho que sumaron puntos en la Sprint fueron Verstappen (8), Russell (7), Carlos Sainz (6), Hamilton (5), Leclerc (4), Albon (3), Tsunoda (2) y Antonelli (1).