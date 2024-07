Fuerte baja del dólar blue y los financieros, pero subió el riesgo país y se desplomó la Bolsa porteña

Desde hoy, el Gobierno intervino en el mercado del dólar contado con liquidación (CCL). Esta estrategia, que busca contener las turbulencias cambiarias de las últimas semanas y alcanzar la meta de “emisión cero”, la dio a conocer el presidente Javier Milei el sábado, al poner en duda que haya una “verdadera demanda” de pesos en el mercado oficial. En ese escenario, tanto el blue como los financieros cayeron, pero el riesgo país tendió al alza y la Bolsa porteña se hundió 12%, en momentos en los que crecen las dudas en el mercado sobre la capacidad que tendrá el Banco Central (BCRA) de acumular reservas de cara al segundo semestre del año.

Este lunes, el dólar MEP terminó el día a $1307,54, equivalente a una baja diaria de $108,7 (-7,7%). En tanto, el contado con liquidación cerró en las pantallas del mercado de capitales a $1307,18, unos $121,4 menos que el cierre anterior (-8,5%).

La tendencia a la baja también se observó en el blue. Los arbolitos que operan en la City porteña vendieron dólares en la informalidad a $1415, un retroceso de $85 frente al cierre previo (-5,7%). De esta manera, se alejó de su máximo nominal histórico, los $1500 que alcanzó durante la rueda del viernes.

Los pesos que se emitan por compra de divisas en el Mercado Libre y Único de Cambios (MULC) serán retirados con venta de dólares vía contado con liquidación. Por un lado, esto apagaría la última canilla de emisión de dinero, tras alcanzar superávit fiscal y eliminar los pasivos remunerados. Por el otro, un aumento en la oferta de dólares en el mercado financiero tira abajo a la cotización.

“El anuncio muestra a un equipo económico incómodo con el aumento de la brecha, pero apegándose a su libreto y buscando generar confianza. Al costo de ralentizar la acumulación de reservas, el objetivo es agregar oferta en los dólares financieros para reducir la brecha, endureciendo la postura monetaria y ‘aprovechando’ la brecha para acelerar el saneamiento del balance del BCRA”, analizaron desde Facimex Valores.

Un ejemplo concreto del funcionamiento del esquema, de acuerdo con la sociedad de Bolsa, con datos de cotizaciones al cierre del viernes. Si el Banco Central comprara US$100 millones en el mercado oficial, emitiría $92.175 millones (al dólar mayorista, a $921,75). Y para retirar los pesos debería vender US$65 millones vía el contado con liquidación (a $1428) y sumaría reservas por US$35 millones, sin aumentar pasivos. “Esperamos que estas medidas sean reforzadas con una suba de tasas de interés, probablemente cuando se reemplacen los pases pasivos por letras del Tesoro”, completaron. Este lunes, el tipo de cambio oficial mayorista cotizó a $923, lo que significó una microdevaluación diaria de $1,50 (+0,2%), movimiento que compensó la inactividad del fin de semana. Frente al contado con liquidación, la brecha cambiaria se redujo a 41,6%, unos trece puntos porcentuales menos que el viernes (55%).

“Da la sensación de que el Gobierno está decidido a avanzar finalmente con en el objetivo de competencia de monedas y/o dolarización. Por la reacción del mercado de cambios, ganaron algo de tiempo, la amenaza de venta de dólares en CCL para bajar la brecha tuvo efecto (aunque esta etapa es de acumulación de reservas netas, no de compras netas). Deberían aprovecharlo si ese es el objetivo final, porque se abrió una ventana temporal para avanzar en esa agenda. Resolviendo el tema de los puts y de los pases, sumado al objetivo de superávit fiscal y de congelamiento de la base monetaria, estabilizar en esta etapa debería incluir un movimiento en la tasa de interés importante”, agregó Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas. Para Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros, la jugada del Gobierno “es arriesgada”. Aunque apuntó que el objetivo del Gobierno es bajar la brecha cambiaria, un hecho que hoy se observó en el mercado, advirtió que en el corto plazo puede “golpear a los bonos y aumentar las expectativas de devaluación”.

Es por eso que anoche, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el Tesoro comprará y girará los dólares para hacer frente a los intereses de los bonos Globales y Bonares que deben pagarse en enero de 2025. Aun así, hoy los títulos soberanos de deuda operaron en terreno negativo: los Bonares en dólares retrocedieron hasta 3,31% (AL41D) y los Globales, hasta 4,28% (GD38D). En consecuencia, subió el riesgo país, índice que elabora el JP Morgan y que mide la diferencia de los bonos del Tesoro americano (considerado los activos más seguros del mundo) frente al resto de los países. Este lunes, cerró en los 1555 puntos básicos, 44 unidades más que el viernes (+2,91%). Fue el valor más alto desde el 6 de junio pasado.

“La medida llega en momentos en que las reservas netas del BCRA están en terreno negativo y complicaría la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que durante la semana confirmó que no hay fecha para un acuerdo con la Argentina y que es contrario a este tipo de medidas que ponen en jaque a los activos del Banco Central”, añadió Polo.

En el mismo sentido apuntó un informe de la consultora MAP, en el cual resaltaron que al mercado “le preocupa” que no haya reservas para salir del cepo cambiario, y que haya un atraso cambiario que pueda obligar al Gobierno a dar un salto para alcanzar ese objetivo. Aunque en el primer semestre del año el BCRA acumuló US$14.300 millones, a razón de casi US$2400 millones por mes, en junio se registró el primer saldo negativo, por US$84 millones. Históricamente, el segundo semestre del año el Central tiene una postura vendedora.

“Si bien el enfoque de que sobran pesos tiene algo de cierto, cortar con todas las fuentes de emisión resuelve parte del problema, pero no todo. En el corto plazo, la brecha cambiaria tendería a contraerse si aumenta la oferta de divisas en el CCL, en la medida que las autoridades puedan seguir acumulando reservas, supuesto que se ha visto desafiado recientemente. Sin embargo, dado que parte de las divisas conseguidas en el mercado oficial serán ‘devueltas’ al mercado en el CCL (de forma de esterilizar los pesos emitidos por esa vía), el objetivo de acumulación de reservas se verá aún más complicado”, resaltaron. Hoy, el BCRA compró US$36 millones.