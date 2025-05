Fuerte baja del dólar oficial

El dólar oficial bajó $ 75 y cerró a $ 1090 para la compra y $ 1140 para la venta en el Banco Nación. La divisa subió desde el fin de las restricciones un 3,89% (el último día del crawling peg al 1% cerró a 1097,30).

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1482 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue hoy miércoles 7 de mayo pierde $ 20 y se ofrece a $ 1150 para la compra y $ 1170. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el 14 de abril, el paralelo acumula una caída de $ 205.

La brecha entre el informal y el oficial queda, de esta forma, en 2,63%. El paralelo cotiza $ 60 por debajo del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El martes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Tras el primer desembolso que envió el FMI, las Reservas Internacionales subieron unos u$s 12.000 millones, pasando de u$s 24.305 millones a u$s 36.799 millones, monto clave para mantener el nuevo esquema cambiario en caso de necesitar intervenir.

Ahora, con los últimos movimientos, las arcas de la entidad quedaron en u$s 38.949 millones.

Desde el 13 de diciembre de 2023, cuando inició la gestión de Luis Caputo, la entidad suma u$s 24.180 millones de balance positivo en las arcas del BCRA.