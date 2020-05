Fuerte discusión entre José María Listorti y Fernanda Iglesias: «Dejame que dirija el programa»

Compartir

En el piso de Hay que ver, por El Nueve, José María Listorti y Denise Dumas estaban entrevistando a Juan Roccabruna, el recepcionista de Klinic Mühlberger, quien estaba contando detalles de lo que sucedía puertas adentro de la actualmente clausurada clínica del doctor Rubén Mühlberger.

Fue entonces cuando, teniendo en cuenta que hoy el conocido “médico de los famosos” se encuentra detenido con prisión domiciliaria y enfrenta una serie de denuncias en su contra, Fernanda Iglesias aseguró: “Me llama la atención que todos hablan de este lugar mal, obviamente, pero como si fueran ajenos…”.

Ante ese comentario que aludía directamente al invitado, empleado de Mühlberger, Denise explicó: “Es que es ajeno, es un chico que empezó a trabajar hace unos meses y de repente empieza a ver esto”. Sin embargo, Fernanda le retrucó: “¿Pero vos te quedás en un lugar así?”.

En ese momento e intentando explicar su situación con un ejemplo, Roccabruna preguntó: “¿Y la mujer golpeada qué hace, entonces?”. “¡Eso es distinto porque es una víctima!”, respondió Iglesias.

Fue entonces cuando, visiblemente fastidiado por el giro que había tomado la entrevista, Listorti tomó la palabra y les dijo a sus panelistas: “Chicos, estamos cambiando el eje de la conversación. Estamos hablando de Mühlberger, no me importa el permiso de él (por Juan). Estamos hablando de Mühlberger chicos, les pido por favor que hagamos centro acá, porque si no, estamos hablando de cualquier cosa…”.

Enseguida, José María miró a su invitado y, antes de hacerle su pregunta, le indicó: “Olvidate de esto». Pero Iglesias se mantuvo en su postura e insistió: “¿Pero por qué me decís así? ¿Olvidate qué? A mí me hace ruido, ¿no te hace ruido?”.

Pero, lejos de coincidir con ella, Listorti le respondió: “Bueno, averigualo después… ¡Qué querés que te diga! Por favor…. Porque si no, a vos te hace ruido una cosa, a él otra cosa… ¡Dejame que por lo menos dirija yo el programa!”.

Así, mientras el invitado no sabía muy bien qué postura tomar, Fernanda siguió: “No, está bien, no digo que no dirijas el programa. Pero creo que hay un montón de gente del otro lado que por ahí se está preguntando lo mismo”.

En ese momento y dejando en evidencia su descontento, el conductor miró a la panelista y le dijo: “Bueno, dale, preguntale. ¡Me entrego! Preguntale. Es muy difícil…». “Me hace ruido, no se trata de una guerra”, le dijo entonces Fernanda.

Fue en esta instancia que, tratando de regresar el programa a su cauce, intervino Denise con otro ejemplo que involucraba a Iglesias. “¿Sabés qué, Fer? Entonces cada persona que tiene un trabajo en donde hay maltrato (está involucrada). Vos estuviste con (Roberto) Pettinato y vivías cosas espantosas…”.

“Yo fui una víctima”, se apuró entonces a responder Fernanda. Y la conductora le retrucó: “Él también puede ser una víctima de eso. Vos viste las cosas que hacía (Pettinato) con los demás y tardaste un montón de tiempo en animarte a hablar. Él, a lo mejor, veía todo esto y no tenía ganas, tenía miedo, o no podía decirlo porque es el único laburo que tenía…”.

Entonces, Listorti retomó el mando del programa e, ignorando todo este debate previo, volvió a la carga con el cuestionario para su invitado, preguntándole si sabía de políticos que tuvieran algún trato preferencial en la clínica, mientras Iglesias se llamó a silencio.