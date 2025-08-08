Fuerte interna opositora en Formosa: ¿La división favorece al peronismo?



La política formoseña vuelve a ser escenario de una dura confrontación interna en la oposición, con acusaciones cruzadas que desnudan una profunda crisis. El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Osvaldo Zárate, arremetió con dureza contra el senador Francisco Paoltroni, a quien tildó de «cachivache y topo de la oposición». Estas declaraciones, de alto voltaje, no solo reavivan viejas heridas, sino que también plantean un interrogante crucial: ¿esta fractura fortalece al oficialismo liderado por el PJ provincial?



En un comunicado contundente, Zárate no escatimó en calificativos para describir el rol de Paoltroni, especialmente en su función como constituyente. «Es lamentable el papel del senador formoseño devenido en constituyente, ni siquiera sabe por qué se postuló para ese cargo», afirmó.

La crítica se centra en la supuesta falta de preparación del senador y en su búsqueda constante de protagonismo mediático. «No entiende el papel que desempeña y espera que lo echen para tener otro minuto de fama en el streaming de la política actual», sentenció el dirigente radical.



Zárate acusa a Paoltroni de una doble traición. La primera, a su electorado, y la segunda, a los partidos que confiaron en él. «Lo hizo con Milei y ahora con el Frente Amplio, donde está la UCR, que le regaló el liderazgo esperando tal vez una alianza futura», señaló.



Según el comunicado, esta supuesta lealtad nunca se materializó, a pesar de las advertencias previas. El dirigente radical lamentó que se sigan cediendo espacios a «personas que piensan solo en sí mismos».



La crítica de Zárate se extiende al desempeño de Paoltroni, a quien tilda de «patético e inútil». En su opinión, el senador «no estudia, repite como loro las tres frases que aprendió de memoria y no lee ni siquiera el orden del día». Estas palabras, cargadas de frustración, reflejan la percepción de un sector de la oposición que ve en el senador a un representante que no está a la altura de las circunstancias.



«El trío de los traidores» y la alianza con La Libertad Avanza



El comunicado de Zárate no solo se centra en Paoltroni, sino que también pone en tela de juicio a la nueva alianza de La Libertad Avanza (LLA), a la que propone llamar «El trío de los traidores». El dirigente radical cuestiona duramente a quienes se han incorporado a este espacio, asegurando que «no son los más votados, son los más traidores».



Zárate hace una dura lectura de la historia política de estos nuevos aliados, a quienes acusa de tener un largo historial de «conversos y traicioneros». Su mensaje es directo y categórico: no se puede premiar a quienes «le dieron la espalda a quienes confiaron en ellos» para llegar a donde están.



El dirigente de la UCR critica la forma de hacer política de este sector, que, en su opinión, se basa en el «engaño y la mentira» y convierte la escena política en un «Gran hermano permanente».

Zárate pide un cambio de enfoque, alejado del «show» mediático y más centrado en las necesidades de la gente. En su visión, este grupo no es más que «el rejunte perfecto del egocentrismo político».



¿La división opositora fortalece al PJ?



Las declaraciones de Zárate evidencian la profunda fractura que existe en la oposición formoseña. La UCR y sus aliados, que en su momento confiaron en Paoltroni, hoy lo ven como un obstáculo y un traidor. Por su parte, el senador ha optado por aliarse con La Libertad Avanza, lo que genera aún más distancia con los partidos tradicionales.



Esta fragmentación, marcada por los ataques personales y las duras acusaciones, podría tener un claro beneficiario: el Partido Justicialista de Formosa. Con una oposición dividida, debilitada y enfrascada en disputas internas, el oficialismo podría encontrar el camino despejado para consolidar su poder y avanzar sin mayores contratiempos.

El mensaje de Zárate, aunque crítico, resalta el peligro que esta situación representa para el futuro político de la provincia. La falta de un frente unido y cohesionado le juega a favor al peronismo, que observa desde afuera cómo sus adversarios se autodestruyen en una guerra de vanidades y egos.