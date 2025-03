Fuerte mensaje de CFK tras el discurso de Milei en el Congreso

Fiel a su costumbre de los últimos tiempos, la expresidenta Cristina Kirchner salió a polemizar con Javier Milei desde su cuenta de la red social X. “Sos muy negador”, le dijo la titular del Partido Justicialista al mandatario, horas después del discurso de apertura del año legislativo en el Congreso.

“La verdad… no sé qué festejas. PORQUE ESTO NO ES UN LOGRO, ES UN DESASTRE. Eso sí, ni una palabra sobre la Cripto estafa que te tiene como protagonista estelar. Ya te lo dije, SOS MUY NEGADOR» (SIC), escribió en un pasaje de su extenso tweet Cristina Kirchner, quien consideró que tras observar “las calles vacías y llenas de policías, el recinto del Congreso desierto” y “el ruido de las cacerolas” tuvo la impresión de que “diste vuelta el reloj de arena”.

Kirchner analizó el discurso de Milei y lo enganchó con los últimos días de la gestión presidencial. “¡Qué semanita», ironizó en el arranque de su texto, donde repasó que el presidente de la Nación fue tema de tapa de la revista Forbes y el diario The New York Times, dos de las más prestigiosas publicaciones estadounidenses, y lo acusó de “estafador global, rodeado de coimeros locales”.

“Desde la tapa de FORBES, diciendo que armaste “LA MAYOR CRIPTO ESTAFA DE LA HISTORIA”, a la del New York Times CONTANDO QUE LA ESTAFA ES DE 250 MILLONES DE DÓLARES, Y QUE ADEMÁS HABÍA QUE PAGAR COIMAS PARA REUNIRSE CON VOS. ¿Lo escuchaste a Claver-Carone, funcionario de Trump para América Latina, diciendo que tienen que investigar porque hay asesores del presidente Milei y miles de defraudados que viven en EEUU? Mamita…“, soltó en el primer párrafo, tras volver a llamarlo, como hizo en sus último posteos, ”Che, Milei».

Kirchner cuestionó a Milei y, en su posteo, lo acusó de no haber dicho “nada nuevo” en el discurso de apertura de las sesiones legislativas 2025, anoche en el Congreso, sino “la misma cantinela de siempre” referida a la baja de la inflación, por lo que observó: “En la calle los precios siguen subiendo y los salarios siguen perdiendo y la gente llega con lo justo o directamente no llega a fin de mes”.

“La verdad… no sé qué festejás. PORQUE ESTO NO ES UN LOGRO, ES UN DESASTRE”, escribió la titular del PJ y consideró que el equilibrio fiscal del que se jacta el Gobierno “es ficticio”. Según su interpretación, lo que logró el presidente es “desequilibrio social: ajustaste a los jubilados, a las provincias, a los universitarios, a la educación y a la salud pública”. Cristina Kirchner apuntó contra Milei y lo acusó de “crueldad extrema” por el “ajuste inhumano sobre las personas con discapacidad”.

En ese sentido, la expresidenta le habló directamente a Milei y se preguntó: “No sé qué festejás”. Es que consideró que su gestión al frente del Poder Ejecutivo “no es un logro, es un desastre”.

Cristina Kirchner resaltó que Milei no hizo mención al escándalo con la criptomoneda $LIBRA en todo su discurso ante la asamblea legislativa y afirmó que la polémica lo tiene como “protagonista estelar”.

No obstante, la expresidenta dijo que se sorprendió al escuchar al presidente decir que su plan puede sufrir “altos y bajos y momentos de tensión”, por lo que, en otra oración en la que le escribió directo a Milei, consideró: “EN MI BARRIO, Y EN ARGENTINA, A ESO LE DECIMOS DEVALUACIÓN. Sobre todo, cuando la estabilidad está basada únicamente en tener pisado el tipo de cambio. Como es tu caso”.