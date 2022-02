Fuerte mensaje de Gianinna Maradona contra Daniel Osvaldo por su posteo por el Día de los Enamorados

Compartir

“Para mí siempre vas a ser este abrazo. Y los que no están en una foto… Si bien lo sabés, y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender, ¡como lo dijimos mil veces! Saluuuuu’ por eso. Al ser dos personas públicas, hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren hacer cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece. El 24 elegimos distintos caminos. Pero eso no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida. Yo soy eso. ¡Lo que sean los demás no corre por mi cuenta, ni por la tuya! Sé feliz hoy, mañana y siempre. ¡Yo prometo que también! Allá vamos, 2022 y a los mil años más también les hablo. La grandeza de lo siempre que el rebuscado nunca va a entender ni aceptar. Su libertad de expresión termina donde arranca nuestra libertad de vivir la vida, como se nos cante el or… Si vos ya sabés todo, lo que crea el resto me chupan los dos huevos que no tengo. Con quien quieras, con quien necesites, con quien elijas. ¡Avanti, Stone! La vida es una y solo dejás lo que fuiste, no lo que pretendiste ser”.

En enero, hace apenas algunas semanas, Gianinna Maradona decidió contar públicamente que se había separado de Daniel Osvaldo, después de un año de amor. Y, pese a que siempre se mostró reacia a hablar de su vida privada, hasta contó la fecha exacta en que terminaron su relación. Es que por ese entonces habían aparecido fotos del músico con otras mujeres y ella -luego de haberle avisado a él- quiso que se dejara de especular. La ruptura fue el 24 de diciembre. Sí, en la víspera a la Navidad. Y en Miami, a donde habían viajado para celebrar las Fiestas con la familia Maradona: Claudia, Villafañe, Dalma (con su marido, y su hija), Benjamín Agüero y sus primos, los hijos de Hugo Maradona.

Continuaron el viaje separados, cada uno con los suyos, y recién un mes después decidieron anunciarlo. Hasta entonces, el exjugador de Boca seguía expresando su amor hacia Diego Maradona. Es que su devoción no fue a partir de que comenzó su relación con Gianinna sino desde mucho tiempo antes, como la gran mayoría de los fanáticos. Con la diferencia de que el ahora músico apoyó a la diseñadora de moda en su duelo, tras la muerte de su padre, en noviembre 2020 (ellos empezaron a salir en enero).

Y así como lo hacía cuando estaba en pareja, una vez que se distanciaron, Osvaldo siguió realizando posteos de Maradona, no solo como jugador sino también en su rol de papá: por caso, más de una vez publicó fotos junto a Gianinna de chiquita. En las últimas horas y con motivo de San Valentín, el deportista tuvo un gesto que llamó por demás la atención.

“Feliz Día de los Enamorados”, escribió junto con una foto de archivo de Diego Maradona besando un koala, en Australia en 1993, cuando viajó con Selección Argentina a jugar el repechaje para el Mundial 1994.

Si bien en sus redes sociales no mencionó a Gianinna, minutos después de aquel posteo, ella hizo lo propio y se expresó en su Instagram: publicó una foto de cuando era chica, en la que está adentro de una lata gigante de una reconocida marca de gaseosa. Y escribió un contundente mensaje: “Para ser hay que estar. Extrañar es de cobardes”.

En tanto, ninguno de los dos se hizo eco de cada posteo, pero los usuarios no tardaron en especular en que se estaban enviando indirectas públicas, pese a que, según dijo ella, se separaron en buenos términos.

