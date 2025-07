Fuerte mensaje de Karina Milei a la interna del oficialismo

Karina Milei se expresó tras el cierre de listas para las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, que registró cruces internos dentro de La Libertad Avanza. A solo semanas de los comicios del 7 de septiembre, la presidenta del partido eligió su cuenta oficial de X para posicionarse frente a quienes cuestionaron la confirmación de candidaturas impulsadas desde la Casa Rosada. La dirigente se mostró tajante al apuntar contra el principal adversario identificado por su espacio y reivindicó la estrategia política definida junto al presidente Javier Milei.

En su mensaje, Karina Milei se refirió a la tensión que surgió en las filas libertarias después de que sectores internos manifestaran disconformidad con la selección y el armado de aspirantes legislativos en la provincia más populosa del país. La líder del espacio marcó el tono del debate público al señalar: “El verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo”. La frase resonó en sintonía directa con las expresiones previas del armador bonaerense Sebastián Pareja, quien también salió al cruce de detractores internos al advertir que “la persona que cuestiona a los candidatos del presidente está cuestionando al presidente”.

A través de su cuenta en X, la dirigente no solo defendió la conformación de las nóminas, sino que enfatizó el carácter fundacional del proyecto político y sentó posición sobre el rumbo de la organización: “Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo”, afirmó.

La presidenta de La Libertad Avanza subrayó además que las listas presentadas no se tratan de un armado coyuntural. “No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa”, manifestó. Así, defendió la lógica de selección de candidatos como parte de un lineamiento estratégico orientado a dar continuidad al proceso de reformas impulsado por el gobierno nacional.

Bajo este marco, Milei remarcó la importancia de la “lealtad” y la alineación con la jefatura nacional del espacio, en referencia a las críticas internas que surgieron tras el cierre de las fórmulas, e insistió en el principio de “tabula rasa” promovido por el mandatario desde el inicio de su gestión. “Aplicamos el principio que el Presidente marcó desde el primer día: tabula rasa, porque esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei”, aseguró la presidenta del partido.

En ese sentido, el texto difundido por la cuenta de Karina Milei reafirmó que la inclusión dentro del espacio depende de la defensa “con uñas y dientes” de las ideas del Presidente y advirtió que quien critique a quienes lideran la ofensiva electoral no solo objeta una nómina, sino que “está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”. La dirigente buscó así blindar la conducción del oficialismo federal y cerrar filas en torno a Javier Milei de cara a la contienda más relevante para el control territorial del país.

El mensaje también ubicó como adversario al “kirchnerismo” y resumió las motivaciones de La Libertad Avanza para disputar con fuerza la Provincia de Buenos Aires. “El que convirtió la provincia en su feudo. El que vive del miedo, la manipulación, el clientelismo y el fracaso como forma de poder”.