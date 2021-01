Fuerte mensaje de Mica Viciconte: habría viajado con Cubero y sus hijas a México sin avisarle a Neumann

Compartir

Linkedin Print

“Yo averigüé y amerita que te pregunte: ¿es verdad que ellas se fueron a México y vos te enteraste de que estaban allá ya estando en México?”. Karina Iavícoli descolocó a Nicole Neumann en la emisión del martes en Nosotros a la mañana. Ambas son panelistas y compañeras del ciclo que conduce el Pollo Álvarez por El Trece y tuvieron un ida y vuelta en el que la periodista aportó la información que recibió sobre el viaje de Fabián Cubero y sus tres hijas (Indiana, Allegra y Sienna) a Riviera Maya con Mica Viciconte.

La modelo no confirmó ni desmintió la información, pero sí dejó en claro que no sabe la fecha exacta en que sus hijas salieron del país. “Creería que el 3, el 4 (de enero)”, indicó. “¿Cómo ‘creería’? ¿Vos me estás diciendo que no sabías cuándo se iban tus hijas?”, retrucó Iavícoli, pero Nicole no quiso ahondar en detalles. “No entremos…”, pidió, y agregó: “Yo no voy a contestar nada. Todo lo que esté fuera de cómo tiene que ser lo están llevando los abogados, como corresponde”.

Desde sus vacaciones en México, Cubero optó por seguir disfrutando de la playa y las actividades recreativas junto a su novia y sus tres hijas y no hizo referencia a las versiones que circulan por estas horas. Quien sí se expresó fue Mica Viciconte, aunque tampoco lo hizo en una clara alusión a lo sucedido.

Publicó una romántica foto de la pareja en la noche caribeña, en uno de los patios del lujoso hotel all inclusive en el que se hospedaron. Rodeados de palmeras, fuentes de agua y luces. Allí, Mica y Fabián posaron para la cámara, sonriendo y abrazados. “Así estamos”, escribió la ex Combate en referencia a la felicidad que sienten por estos días. Y agregó un contundente mensaje. “Sin molestar a nadie”, enfatizó, y si bien no hizo referencia al motivo por el cual realizó dicha aclaración, muchos lo vinculan a las versiones que indican que el ex futbolista se llevó a sus hijas de vacaciones al exterior sin avisarle a Nicole Neumann.

Ayer, horas después de la publicación que Mica Viciconte realizó en su cuenta de Instagram –red social en la que tiene más de dos millones y medio de seguidores–, Nicole Neumann también se expresó a través de la misma vía. Pero, y al igual que la ex Combate, lo hizo sin hacer alusión a ningún tema en particular.

La modelo compartió la foto de un profesor de meditación con su alumno, en donde está reproducido el diálogo entre ellos, que figuran de espaldas en la imagen. “Maestro, ¿cuál es el secreto de tu serenidad?”, se lee. “Cooperar incondicionalmente con lo inevitable” es la respuesta.

Ese fue el mensaje que la panelista de Nosotros a la mañana compartió con sus casi dos millones y medio de seguidores.

Compartir

Linkedin Print