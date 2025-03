Fuerte mensaje del Gobierno contra la «perspectiva de género» en el Día de la Mujer

En el Día de la Mujer y en la ante sala de una marcha programada hacia el Congreso de la Nación, el Gobierno promocionó un duro mensaje contra las políticas de género. Con un video de dos minutos y 15 segundos, cuestiona la inversión del gobierno anterior en el Ministerio de las Mujeres: «Solo en 2023 se gastaron 4 billones de pesos, que superó al gasto en Defensa o Seguridad en ese año y fue 10 veces superior al presupuesto del Poder Judicial». El video exalta la figura de Javier Milei y de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

«Este 8 de marzo reafirmamos nuestro combate frontal a la ideología woke que busca lucrar dividiendo a nuestra sociedad», dice el texto del posteo de la Casa Rosada. «Hemos conseguido bajar los homicidios aplicando una sola política: el que las hace, las paga. Fuimos en contra de todos los delincuentes, y las mujeres fueron las más beneficiadas», agrega.

En el posteo hay un video de dos minutos y 15 segundos, con la voz en off de una mujer que cuestiona la inversión en perspectiva de género del último gobierno, a las que califica de «políticas simbólicas sin nada concreto que ayude realmente a minimizar la violencia».

«Los distintos gobiernos de turno impulsaron que para cuidar a las mujeres había que crear enormes estructuras burocráticas en el Gobierno con presupuestos millonarios», dice la mujer oficialista y en la imagen aparece Ayelén Mazzina, la última Ministro de Mujeres, Géneros y Diversidad del gobierno de Alberto Fernández junto a la leyenda: «Costo: 350 millones de pesos. Cursos de activismo lésbico, activismos ‘gordes’ y transformismos, mujeres y diversidades indígenas en relación a cuerpes»..

«Todo ello financiado por con el trabajo y duro esfuerzo de argentinos de bien; y violentando la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución nacional. Entre 2020 y 2023 el Estado despilfarró miles y miles de millones de pesos en políticas con la llamada ‘perspectiva de género’. Solo en 2023 se gastaron 4 billones de pesos, lo que superó al gasto en Defensa o Seguridad en ese año y fue 10 veces superior al presupuesto del Poder Judicial», arremete el video.

El Gobierno habla de «oficinas de lujo», miles de empleados, bancos de plaza y «políticas simbólicas». Cuando habla de «políticas simbólicas sin nada concreto que ayude realmente a minimizar la violencia» aparecen capturas de portales de noticias con cinco femicidios y después una imagen de la ex primera dama, Fabiola Yánez que denunció por violencia de género al ex presiente Alberto Fernández. La imagen de Yáñez está dividida al medio con un folleto que reza: «Hagamos visible lo invisible. Todas tenemos derecho a una vida sin violencia» y el número de la línea 144 para las denuncias.El video realza la figura del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. «El gasto en políticas de género para las mujeres se redujo. Pero en vez de seguir subiendo, la violencia bajó. Según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, los homicidios de mujeres cayeron un 20% en 2024 rompiendo una tendencia de años. Esto es porque el Estado Nacional ahora adopta una política de ‘el que las hace las paga’, castigando a los homicidas», dice la mujer en medio de abrazos de Bullrich con Milei.

El Partido Justicialista, con el reposteo en redes sociales de la expresidente Cristina Fernández, emitió un comunicado para deplorar «el brutal ajuste y el desmantelamiento de políticas públicas esenciales» que implementa el Gobierno de Javier Milei.

La Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades del PJ señaló que «frente a una realidad donde la violencia de género arroja cifras alarmantes, el Presidente niega su existencia y fomenta discursos de odio» e «impone un ajuste feroz, eliminando y desfinanciando todas las áreas que brindaban asistencia y desarrollaban políticas públicas» en cuestiones de violencia de género, la educación sexual integral (ESI) y la salud sexual y reproductiva.

«La paralización de programas de asistencia no solo significa un retroceso, sino que condena a miles de argentinas a la desprotección y la vulnerabilidad», sostuvo el PJ y reclamó «el fin de este ajuste cruel y de los discursos de odio y negacionismo sobre la desigualdad» además de «la restitución de los programas desmantelados».

Una de las primeras en responder fue la exministra de Mujeres, Ayelén Mazzina. «Nos quieren invisibles, pero acá estamos esperando que pronto te vayas. Nos dicen que el problema no existe, pero lo que no existe son sus políticas para combatir la violencia de género. Hoy más que nunca con más fuerza y organización», posteó.

«Violencia institucional en extremo innecesaria, en el día que luchamos contra todo tipo de violencia. Desde un sitio oficial, militan su furia!. Muy triste, pero lejos de acallar, nos dan más ganas de luchar. Las conmemoro, las honro y respeto», posteó la exdiptuada nacional de la UCR, Lorena Matzen.

«Son muy básicos si creen que con una discusión presupuestaria van a ocultar nuestra lucha de años, persistente y desde abajo. Su proyecto neoliberal/conservador necesita redoblar la opresión. Les vamos a responder con todas nuestras fuerzas», cargó la exdiputada Myriam Bregman.