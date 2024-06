Fuerte plan de inversiones siderúrgicas

La empresa SIDERSA presen un plan de inversión inicial por US$ 300 millones para instalar una planta siderúrgica de última generación en San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

La inversión fue presentada al secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Pazo, por directivos de la firma.

Esta inversión, que incluye US$ 100 millones destinados a la tecnología importada y US$ 200 millones a la producción nacional, busca «revolucionar la producción de insumos esenciales como el hierro de construcción», indicó la empresa.

El proyecto no solo fortalecerá el mercado interno, sino que también impulsará las exportaciones, asegurando la generación de empleos y el desarrollo económico en la región.

La inversión de SIDERSA llega en un momento crítico para la industria argentina. Con la caída del consumo debido a la recesión, el sector industrial enfrenta una situación especialmente difícil, particularmente en los sectores textil y metalúrgico.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad industrial pyme cayó un 19% interanual en el primer cuatrimestre del año. En abril, la industria pyme registró un retroceso del 18,3% debido a la escasez de consultas y pedidos de producción.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, indicó que en las últimas semanas se incrementaron las suspensiones de trabajo y que en lo que va del año se registraron al menos 60.000 despidos en el sector. Rosato señaló que la productividad se frenó debido a la falta de demanda y al incremento de la compra de equipamiento en el exterior. «Hoy una pyme está trabajando con el stock y sus reservas».