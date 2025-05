Fuerte presión sobre el valor del dólar: los motivos que explican la suba de las distintas cotizaciones

Los precios del billete repuntan hasta 2% diario, aunque se mantienen por debajo de la mitad de la banda de flotación. Analistas explican los motivos y cómo seguirá la tendencia.

Vuelve la presión al mercado cambiario. Los precios del billete exhiben fuertes movimientos alcistas en todos los segmentos, con repuntes diarios de hasta 2%. Sin embargo, para los operadores, se trata de rebotes típicos, que se acentúan con la cercanía del cierre de mes, por lo que la paz cambiaria se extendería durante un tiempo más.

A pesar de los avances, las cotizaciones se mantienen por debajo de la mitad de la banda de flotación que estableció el Gobierno. Por la actualización del 1% mensual (al alza en el techo y a la baja en el piso), el punto medio del esquema hoy se encuentra apenas por encima de $ 1200 y todas las referencias están por debajo de ese nivel.

Tras los repuntes de esta semana, el tipo de cambio oficial se ubica en $ 1183 en el segmento mayorista, por debajo de hace un mes atrás, y $ 1199 en el promedio oficial minorista. En la Bolsa, el MEP a través del bono GD30 y el CCL mediante Cedear operan en torno a los $ 1180 y $ 1190, respectivamente. En la plaza informal, el billete se vende a $ 1170 en la City.

El economista Amilcar Collante destaca que las liquidaciones de divisas del sector agroexportador en el mercado oficial de cambios superan los u$s 3000 millones en lo que va del mes. Esta gran oferta, junto a la ausencia de demanda estacional de viajes y buenas noticias políticas (triunfo electoral en CABA) en gran medida explicarían la calma cambiaria.

Otro factor es la intervención del BCRA. Si bien la entidad no está presente en el mercado oficial ni en la Bolsa, sí lo está en el mercado de futuros del dólar, lo que ayuda a contener la presión en otros segmentos. Los últimos registros oficiales revelaron que en abril intervino con más de u$s 400 millones y los operadores estiman que en mayo ascendería a unos u$s 1000 millones.

Collante destaca que la cotización oficial de la divisa se encuentra por debajo del centro de la banda de flotación, aunque desestima que logre caer hasta el piso que contempla el esquema, hoy en torno a los $ 990. Incluso, advierte que lo más probable es que los niveles actuales sean un piso del mercado, por lo que de ahora en adelante el recorrido debería ser alcista.

Por su parte, el operador de cambios Gustavo Quintana estima que en las próximas semanas el tipo de cambio oficial se mantendrá con una dinámica similar a la actual, sin sobresaltos ni grandes presiones alcistas. Por el momento, sostiene, no ve factores a corto plazo que puedan alterar la tendencia de la plaza cambiaria.

El operador destaca que las liquidaciones del agro «vienen a buen ritmo» y en junio debería mantenerse, ya que necesita aprovechar porque en julio se incrementarán nuevamente las retenciones al sector, según lo estableció el Gobierno. De no mediar modificaciones en esto, la oferta agroexportadora debería mantenerse firme, lo que colaboraría con la calma cambiaria.

«Con el nuevo esquema, el mercado oficial se ha estado desempeñando con normalidad, con fluctuaciones propias de una flotación libre. La demanda y oferta van variando e imponen dominios alternados que se trasladan a los precios. Los volúmenes operados son moderados, sin presiones importantes en la cotización, con variaciones propias de un mercado que cotiza libre», resalta.