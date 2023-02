Fuerte reacción del larretismo a una frase de Bullrich sobre las Taser: ¿A quién le vas a pedir que use armas prohibidas?

La exministra había asegurado: “Le diría a [Rodríguez] Larreta que las use, que no le pida más permiso a nadie”; en las oficinas porteñas dijeron que la presidenta del Pro miente para sacar rédito electoral

La pelea interna en Juntos por el Cambio escala cada semana. Esta vez, el detonante fue la discusión por el uso de las pistolas Taser, a una semana del asesinato de una policía en la estación Retiro del subte C, algo que, para un sector de la coalición opositora, se podría haber evitado con esta clase de armas no letales.

Patricia Bullrich arremetió anoche contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por este tema. Durante una entrevista en A24, la presidenta del Pro chicaneó al alcalde de la Ciudad: “Le diría a [Rodríguez] Larreta que las use, que no le pida más permiso a nadie”.

“Hay un fallo de la Corte que autoriza a usar las Taser. En vez de pedir tanto permiso al Gobierno, que te dice siempre que no a propósito, le diría a Horacio: tomá la decisión”, dijo Bullrich que luego compartió el fragmento de la entrevista en sus redes sociales.

Los dichos de la exministra no pasaron desapercibidos para la administración porteña, que salió a responderle a través del jefe de Gabinete y actual responsable del área de Seguridad, Felipe Miguel.

A través de sus redes sociales, Miguel respondió: “CABA ya decidió usar las Taser. En efecto, hace más de dos años las compramos, pero el Gobierno Nacional tiene frenada la importación desde entonces. No es un tema de decidir usarlas, sino de poder importarlas. Como todos saben, la importación de armas en Argentina requiere la autorización del Gobierno Nacional”.

En otros mensajes, el Jefe de Gabinete porteño sumó: “La traba a la importación de las pistolas Taser está en la Justicia. Hace dos semanas hubo, ante un amparo de CABA, una sentencia judicial que ordena al Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados) a definir la situación”.

Miguel cerró: “Repito: no es un tema de decidir usarlas, sino de poder importarlas. Ni bien CABA tenga las pistolas Taser las va a usar. Sin dudas las transformaciones que la Argentina necesita requieren firmeza y seriedad para llevarlas adelante”.

Pero Miguel no fue el único. El diputado nacional Álvaro González descalificó a Bullrich: “Dejá de fijar posiciones marketineras. ¿A quién le vas a pedir que use armas prohibidas?”. El legislador explicó que la posición de Bullrich es “errónea”. “Le pedía decisión a Horacio confundiendo los tribunales (TSJ de caba con la Corte Suprema) para el uso de algo prohibido”, manifestó. Y agregó: “No se puede ser tan oportunista utilizando la mentira como método de posicionamiento político y electoral”.

En la misma línea se pronunció Waldo Wolff: “Seamos claros con los porteños: queremos que la Policía de la Ciudad use pistolas Taser. Las compramos y capacitamos a nuestra fuerza. La importación está frenada porque el Gobierno Nacional tiene, como todos sabemos, el monopolio de la autoridad aduanera”. Y concluyó: “Logramos convertir la Ciudad en la más segura de América Latina, segunda del continente y seguiremos trabajando para cuidar más y mejor a todos”.

