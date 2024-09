Fuerte rechazo de ATE al aumento anunciado ayer por Insfrán

El secretario general de ATE Formosa, Carlos Villasanti en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del aumento otorgado por el gobernador Gildo Insfrán para los empleados estatales de la provincia y aseveró que el incremento otorgado se realizó sobre el sueldo de septiembre del año pasado.

Villasanti comenzó diciendo: “nosotros aprovechando el paro que llevamos adelante el día jueves realizamos el pedido formal en Casa de Gobierno, pero nosotros pedimos un 40 por ciento y la actualización de las asignaciones familiares”.

“Se anunció un 30 por ciento de aumento en los salarios a partir del 1 de octubre sobre los sueldos del mes de enero y un 70% en las asignaciones”, acotó.

Asimismo indicó que el aumento real es de las acciones familiares porque se da sobre el último aumento otorgado.

“Nosotros solicitamos el 40 por ciento sobre el último sueldo otorgado”, aseveró.

“En honor a la verdad el aumento que se da es sobre el sueldo de septiembre del año pasado porque el último anuncio que tuvimos fue en el mes de agosto y de ahí no tuvimos ningún aumento hasta enero y en ese ínterin nos habíamos comido la devaluación del 118 por ciento. Yo no estoy cuestionando nada, no estoy diciendo otra cosa que no sea la verdad de la cuestión”, señaló el gremialista.

Además indicó que es por ello que los salarios “se achatan mucho en especial en los municipios. Al mismo tiempo aclaró que el aumento es de 90 mil pesos porque de 450 mil pesos llevó el sueldo a $540.000 y es solo por ese monto de dinero”.

“Todo aumento salarial es bienvenido, es paliativo, no dejaremos de reconocer, pero hay que decir la verdad y poner las cosas en valor real”, manifestó.

“En Formosa los que peor la pasan son los trabajadores de la Municipalidad y sobre todo las del interior de la provincia porque ellos no están por debajo de la línea de la pobreza, ellos están por debajo de la línea de la indigencia, esa es la verdad, por eso nosotros insistimos con que las Comunas reciban mejores ingresos para poder ayudar a los empleados”, cerró diciendo.