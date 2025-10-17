Fuerte reclamo de IDEA:»No podemos tener una economía que tiembla por un proceso electoral y la irresponsabilidad de sus actores»

Durante el cierre del Coloquio, Santiago Mignone, presidente de la entidad, aseguró que “ya no hay espacio para seguir dilatando las soluciones”. Enfatizó la necesidad de estabilidad institucional y políticas de largo plazo para evitar crisis recurrentes que afectan a los sectores más vulnerables

Desde Mar del Plata – En el cierre del 61° Coloquio de IDEA, Santiago Mignone, presidente de la institución, lanzó un reclamo dirigido a la dirigencia, y también a las autoridades, y exhortó a respetar las reglas para garantizar la previsibilidad económica.

Marcó con énfasis que “no podemos, en Argentina, tener una economía que tiembla cada 2 años producto de un proceso electoral y por la irresponsabilidad de sus actores. Que por llevar agua para su molino no miden el daño que causan con su accionar. Porque en cada uno de esos vaivenes estamos los argentinos. Porque en cada uno de esos vaivenes se produce una enorme transferencia de recursos, afectando, normalmente a los menos favorecidos y generando mayor pobreza. Porque ya no hay espacio para seguir dilatando las soluciones”

En un evento que contó con la presencia del ministro Luis Caputo (con un mensaje grabado), de ministros como Sandra Pettovello y Federido Sturzenegger, de varios gobernadores (Martín Llaryora, Ignacio Torres, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio y Leandro Zdero), y con el presidente Javier Milei, quien envió un mensajea que transmitió el portavoz Manuel Adorni, Mignone habló de los políticos que invitaron y no asistieron. “Lamentamos la ausencia de aquellos gobernadores y funcionarios que no han podido venir, pero también entendemos las agendas de gobierno”, expresó el titular de IDEA. No di nombres.

Mignone hizo foco en la falta de soluciones de fondo y reiteró la necesidad de una mirada de largo plazo: “El desarrollo de la Argentina no vendrá de soluciones mágicas ni de atajos. Vendrá del trabajo, del esfuerzo conjunto y de la capacidad, de cada uno de nosotros, de mirar más allá de la coyuntura. Por eso es, que precisamos de dirigentes responsables. Que trabajen por el bien de la Nación”.

IDEA, señaló, está “lista para seguir construyendo soluciones junto a los dirigentes que quieran transformar el país. Discutamos todo lo que se deba discutir, disintamos en lo que debamos disentir, pero que se haga en los ámbitos institucionales correspondientes, que marca nuestra Constitución, con respeto y ánimo constructivo, por el bien de la Nación”

“Precisamos de dirigentes responsables. Que trabajen por el bien de la Nación”

Además, resaltó que el Estado tiene que dar previsibilidad económica y asegurar reglas claras y transparentes, y pidió terminar “de una buena vez con los agravios y las discusiones que tienen al disenso como único objetivo”.

El cierre incluyó un mensaje sobre el rol de las empresas frente a los cambios políticos: “Los gobiernos pasan, pero las empresas y sus empresarios continuamos trabajando, invirtiendo y generando trabajo, más allá de los éxitos y fracasos de los gobiernos de turno. Le ponemos el cuerpo mas allá de la coyuntura. Es por ello, que cuanto más permanentes, claras y transparentes sean las reglas de juego, mayor será su impacto en el crecimiento económico de la Argentina y sus ciudadanos”.

El presidente de IDEA utilizó una referencia deportiva para remarcar la importancia de una institucionalidad sólida: “Como en el deporte, para jugar el campeonato del mundo tenemos que cumplir con las reglas del juego. Y hemos visto, en muchas oportunidades, en el deporte, en la ciencia, en la actividad empresaria, dirigencial y social que cuando los argentinos cumplimos con las reglas, podemos ganar el campeonato”.

Mignone propuso que el lema del Coloquio impulse un compromiso colectivo: “Que nuestro lema de este Coloquio de IDEA, ‘Juega Argentina’, sea una invitación a salir a la cancha con esa pasión que nos distingue. Pero esta vez para lograr una Argentina que ofrezca un camino de desarrollo y crecimiento para todos”.