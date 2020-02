Fuerte respuesta de Jimena Barón cuando le preguntaron si seguía deprimida: «Ya no, lo lamento por los cazaputas»

Compartir

Linkedin Print

Finalmente, hoy se estrena Puta, el último tema de Jimena Barón que, aunque todavía no se escuchó, ya se robó todas las miradas. La campaña para promocionarlo no gustó y, después de que muchos la acusaran de «banalizar la prostitución», la cantante recibió una catarata de crtíticas negativas e insultos.

Además de suspender algunos de sus shows, Jimena se refugió en su casa, se alejó de los medios y evitó usar las redes sociales durante algunos días. Además, recibió asistencia psicológica y fue medicada.

Después de varios días en silencio, volvió a las redes y pidió disculpas. Se la vio cansada, mirando directamente hacia la cámara con un gesto triste. Sin embargo, ahora cambió su actitud.

A través de Instagram, ya compartió más de un adelanto de lo que será Puta. Al notarla tan entusiasmada y contenta, un usuario le preguntó «¿ya no estás depre?».

Cortito y al pie, la cantante le respondió de manera tajante. «Ya no, lo lamento por los cazaputas», sentenció.