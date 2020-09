Fuerte respuesta del Presidente del PRO- Formosa a los comentarios de Insfrán sobre Mauricio Macri

Compartir

Linkedin Print

El presidente del PRO- Formosa, Enrique Ramírez le respondió al gobernador de la provincia Gildo Insfrán quien días atrás que afirmó que “Mauricio Macri rompió el país, retrocedió el federalismo, la economía, las instituciones, la confianza del mundo en la Argentina”, refutando así las polémicas declaraciones anti-cuarentena del expresidente en una columna publicada por el diario La Nación.

Ramírez le dijo a Insfrán que es “muy fácil” decir que alguien destruyó la economía, sin hacerse cargo de la responsabilidad histórica que le toca. “Eso es típico del kirchnerismo, pero lo cierto es que Cristina Kirchner dejó en U$D – 4.000 millones las reservas libres en el Banco Central de la República Argentina (hoy van por el mismo camino), siendo que Macri las entregó en U$D + 7.400 millones; las reservas brutas eran de U$D 24 mil millones, Mauricio Macri las dejó en más de U$D + 44.000 mil millones; la balanza comercial era negativa de U$D – 3.400 millones cuando las entregó CFK., Mauricio Macri entregó una balanza comercial favorable en más de U$D + 14.000 millones”.

Además, agregó que sí de federalismo se trata hay que remitirse simplemente a unos antecedentes muy cercanos en donde el gobierno del espacio político de Insfrán “por medio de un decreto les sacaba el 15% de coparticipación que le correspondía a cada provincia, esto sucedió durante más de una década y usted Señor Gobernador nunca reclamó”.

“El ex presidente Mauricio Macri fue quién le ha devuelto ese dinero a nuestra provincia sin necesidad que se realice un reclamo formal, como sí lo tuvieron que hacer las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe”, dejó en claro.

Seguidamente le recordó al Primer Mandatario provincial que “durante el Gobierno de Mauricio Macri, otorgó un aumento del 42% a los empleados provinciales y no es una casualidad que haya sido el incremento más alto de los 25 años que Usted lleva como gobernador, porque eso se debió claramente a las transferencias de recursos que la administración de Macri hizo a las arcas provinciales”.

Otra cosa, continuó Ramírez: “se pierde más la confianza en las instituciones cuando un Fiscal Federal denuncia a la Señora Presidente en ejercicio y el día anterior que debe presentarse ante el Congreso de la Nación para exponer su denuncia, amanece muerto y hasta el día de hoy no hay responsables ni siquiera procesados; se pierde mucho más la confianza en las instituciones, cuándo hay un concurso preventivo en trámite y el presidente de la nación Alberto Fernández, por medio de un decreto pretende arrogarse funciones de juez; y se pierde muchísimo más la confianza en las instituciones, cuando un Defensor del Pueblo aporta dinero al Partido Justicialista sistemáticamente durante varios años, estándole totalmente vedada cualquier actividad de índole política partidaria durante su mandato, de acuerdo como lo establece la Ley de creación de la Defensoría del Pueblo y este aún sigue en funciones, resguardado y amparado por todo el frente oficialista”.

Lanzó asimismo que también se pierde la confianza en las instituciones cuando por medio de un mensaje de texto, el presidente Alberto Fernández le saca $ 40.000 millones a un distrito y 3 minutos después lo anuncia en cadena nacional.

“Y más aún se pierden la confianza en las instituciones y en el País, sobre todo, cuando el único interés que se moviliza para realizar algo tan importante como una reforma judicial, sea únicamente buscar la impunidad de la jefa del espacio político al que usted pertenece”, añadió el presidente del PRO en Formosa, agregando que puede continuar, pero “estaríamos desviando el foco, eso sí creo importante remarcar que tampoco dejamos el país como nos hubiera gustado”.

A continuación el mismo le pidió a Insfrán un “muestra de grandeza” y “enfocarnos” en los problemas que hoy están agobiando a los formoseños y trabajar juntos para hacer que esos problemas cesen. “Debemos trabajar para que entren todos y cada uno de los formoseños que quieren volver a nuestra provincia y no se les permite el ingreso, trabajemos para encontrar protocolos consensuados para que puedan abrir los restaurantes y bares, encontremos protocolos para que abran los gimnasios y así no se pierdan más puestos de trabajo de los que ya se han perdido, las nombradas son solo a título de ejemplo, porque hay muchas más actividades que no pueden desarrollarse libremente. Hoy más que nunca se necesita que trabajemos juntos, ya habrá tiempo para hacer política”, finalizó Ramírez.