Fuerte suba del endeudamiento con el FMI en abril

En abril, la deuda pública en moneda extranjera aumentó en US$ 14.954 millones, impulsada principalmente por el desembolso inicial de US$ 12.171 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros US$ 1.501 millones provenientes del Banco Mundial.

Sin embargo, la devaluación del peso tras el levantamiento del cepo cambiario redujo el valor en dólares de la deuda en moneda local, compensando en parte el alza y generando una disminución neta de la deuda bruta en situación de pago normal por US$ 676 millones.

Así, el stock de deuda cerró el mes en US$ 470.473 millones, mientras que la deuda bruta total asciende a US$ 473.557 millones.

El tipo de cambio mayorista subió 9% en abril, alcanzando los $1.172 por dólar, lo que impactó directamente en la valuación de la deuda en pesos.

A pesar del aumento de la deuda en dólares, los ajustes de valuación permitieron una reducción equivalente a US$ 12.871 millones en moneda local.

No obstante, esta disminución fue parcialmente contrarrestada por una suba de US$ 4.452 millones correspondiente a la capitalización de intereses de las LECAP.

Durante el mes, el Gobierno recibió financiamiento por US$ 21.816 millones y canceló deudas por US$ 13.677 millones, lo que dejó un saldo neto positivo de US$ 8.140 millones.

En mayo, además, se avanzó en la cancelación parcial de la deuda con el Banco Central mediante el pago de US$ 12.000 millones en Letras Intransferibles, lo que debería reflejarse en una baja adicional del stock de deuda.

El mayor salto lo dio la deuda con el FMI, que pasó de US$ 41.323 millones a US$ 54.597 millones.

Sumando los compromisos con otros organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID, las obligaciones con acreedores oficiales totalizan US$ 90.610 millones.

Según el Ministerio de Finanzas, en abril se realizaron pagos por US$ 12.700 millones, el 97% en pesos.

El 78,5% del total de la deuda bruta en situación de pago normal está compuesto por Títulos y Letras del Tesoro Nacional.