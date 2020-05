Fuerte suba del precio de la banana en el mercado capitalino y no se descarta escasez

Compartir

Llegó a pagarse, en algunos puestos, hasta 1.300 pesos la caja de 22 kilos, cuando venía ofreciéndose a no más de 900. La interrupción de la venta en las chacras del norte provincial, podría ser la principal razón de la brutal escalada. No descartan para las próximas horas, una fuerte escasez de la amarilla fruta.

A propuesta de la filial Laguna Naineck de la Federación Agraria Argentina (FAA), cientos de bananeros mantienen interrumpida la comercialización del producto, aunque la medida no aplica si los intermediarios pagan $400 por cada caja, el precio mínimo determinado. Esta postura seguirá hasta el jueves.

«La mediada se ha determinado atento a que los precios actuales mayoristas en los diferentes mercados permiten pagar esos valores mínimos que corresponden al 50% de los que comercializan los mayoristas», justificó un comunicado de FAA.

Al cabo de las primeras 24 horas, de los 600 productores bananeros que se cuantifican oficialmente, solamente cuatro decidieron vender su banana, y lo hicieron a menos de 280 pesos, de acuerdo con un mapeo informal surgido de entre los propios productores.

El análisis elemental de esos números podría justificar la escalada que tuvo el precio de la banana en el Mercado Frutihortícola de Formosa, donde esta mañana algunos puesteros ofrecían la caja de 22 kilos a 1300 pesos, cuando el día anterior lo vendían a 400 pesos menos.

Orgullo bananero

La medida de los federados caló hondo en los ánimos de los productores, principalmente luego de que la propuesta presentada al Municipio local buscando infructuosamente que el intendente determine un precio mínimo de referencia.

Ante el desinterés oficial, FAA propuso que el cajón sólo sea vendido a 400 pesos o más, cualquier otro valor inferior no se tendrá en cuenta. Esa mirada tuvo una reacción masiva entre los bananeros, que se expresó en las redes sociales, y en otras plataformas que los vincula grupalmente.

En ellas coinciden en el orgullo de «mantener la dignidad», y de “no tranzar con los especuladores de siempre”; también se pronuncian con dureza contra el intendente Murdoch, por su “desinterés” y por mostrarse “más interesado en el rol de los intermediarios” que, proporcionalmente, se quedan con un 75% de las ganancias.

El productor Pedro Bondaruk se mostró de acuerdo con la intención de FAA y consideró que se trata de “una buena medida para proteger al productor primario que el año pasado venia muy castigado, no solamente por los precios, sino también por la cuestión climática”.

En declaraciones radiales, eeveló que “el año pasado perdí más de 10 mil cajones, estando a una cuadra del asfalto; esto es malo, esto es falta de preocupación de las autoridades, del intendente; era muy simple el trabajo que tenían que hacer, hasta que lo hicieron y termino el problema; pero fueron muy caprichosos, que tardaron tanto para hacer eso”, recriminó respecto de las tareas de mejoramiento de los caminos.

“Esto que está haciendo la Federación Agraria me agrada, y ojalá que nuestras autoridades comunales y concejales tomen el toro por las astas; ya es hora que el productor primario esté protegido, y no solo en el caso de los bananeros, sino el conjunto, porque para eso están las autoridades”, reafirmó Bondaruk, uno de los principales referentes de la actividad primaria del norte provincial.

“Lamentablemente la desidia es grande, no te dan artículo; a mi me costó mucho conseguir la habilitación del galpón, pero también con un jugoso impuesto; ojalá que los operadores de banana se inscriban y tributen para el pueblo, pero que ese beneficio vaya en beneficio del productor, con mejores caminos y otras pequeñas obras”, amplió.

Por otro lado, festejó “la valentía de algunas productoras que salen a reclamar; yo muchas veces opto por mantenerme en silencio, porque viene la represalia y eso es feo”, confesó sin entrar en mayores detalles.

“Es bueno que el productor bananero esté unido porque este es un bien común, no sólo para él, sino para todos los que trabajan con la banana; embaladores, acopiadores, etcétera”, insistió.