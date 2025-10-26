Fuerte suba en Wall Street

Es el mercado que reflejan la actividad comercial durante la sesión nocturna en Estados Unidos

Con los resultados de la elección de medio término subieron muy fuerte las acciones locales en el “overnight” de Wall Street y registran subas de más de 12 por ciento.

Entre ellas se destacan, según datos de las 21:15 en Argentina:

YPF: 11,95%

Galicia: 12,9%

BBVA: 15,7%

Macro: 10,58%

Corporación América: 8%

Central Puerto: 10,48%

Cresud: 9,18%

Edenor: 13,73%

Mercado Libre: 1%

Conviene aclarar que no todos los ADRs locales que cotizan en Estados Unidos cotizan en el mercado overnight.

Qué es el mercado overnight

Las llamadas “cotizaciones overnight” ra del Este de EEUU, de domingo a jueves, cuando los mercados regulares están cerrados.

Blue Ocean ATS es un sistema de negociación alternativo (ATS) con acciones del Sistema de Mercado Nacional de Estados Unidos en esos horarios. Su objetivo es transformar el comercio del país del norte en comercio global al proporcionar acceso a los mercados de capitales de EEUU fuera del horario habitual de las bolsas principales.

Dólar cripto

En el momento en el que la Cámara Nacional Electoral empezó a difundir los primeros resultados de la elección de medio término, la cotización del dólar cripto, según CriptoYa, se ubicaba en $1.459, un 8 por ciento contra la misma cotización del arranque de la jornada: 1.585 pesos.