Fuerte temporal de lluvia azotó nuevamente Formosa y los barrios quedaron bajo agua

De acuerdo a los datos de la Dirección de Comunicaciones de la Policía de Formosa las precipitaciones pluviales registradas hasta las 7 horas del jueves, en la ciudad capital cayeron 160 milímetros, situación que llevó a que los barrios nuevamente se vean afectados y los vecinos tengan agua dentro de sus casas. De igual manera, hasta las 18 horas el acumulado llegó a los 208 milímetros.

Vecinos de la ciudad comentaron a este matutino que cuando ya el lunes que llovió mucho habían padecido este problema con el agua adentro de sus casas, esta vez nuevamente. «No culpamos a nadie, pero hay obras que deben ser llevadas a cabo de inmediato».

Asimismo, otro del barrio San Pedro contó «afortunadamente el agua no nos llegó a la casa, pero si un automóvil pasaba rápido, el agua llegaba un poco mas a la puerta de mi casa, es un verdadero desastre lo que pasa. Esta zona no tuvo problemas nunca, pero estas dos ultimas lluvias nos asustaron mucho porque si hay vecinos que tienen agua adentro de las casas».

El Grupo de Medios TVO dialogó con La subsecretaria de obras de la municipalidad de Formosa, Malena Gamarra quien comentó que desde horas tempranas la Comuna se encontraba recorriendo lso barrios para verificar la situación.

Gamarra comenzó diciendo: «hasta las 8 de la mañana había llovido más de 160 milímetros en un lapso corto de tiempo».

«La Municipalidad desde horas tempranas realizó la limpieza de las bocas de tormenta, recorrimos también los canales principales algunos que ya se habían limpiado y otros en los que también hay una importante cantidad de basura, no obstante, debemos decir que en algunos sectores las maquinas están trabajando nuevamente y recorremos todos los sectores», añadió.

«Hay que decir que los canales de agua están trabajando bien, solo que el nivel agua caída es mucha», manifestó.

«Las bombas de agua, aseveró que solo funcionan para que el agua corra más rápido. Hoy con el rio bajo no es necesario el bombeo del agua, de todas maneras, hay que decir que las bombas están funcionando», explicó.

Asimismo, cabe señalar que hasta las 17 horas habían caido 208 milimetros de agua.

Otros valores importantes de lluvias se dieron en Mariano Boedo con 100 milímetros, Presidente Uriburu y Tres Marías, ambas con 102 milímetros, y El Angelito con 125 milímetros.

Siguen Misión Laishí con 80 milímetros, Colonia Ituzaingó con 75 milímetros, Colonia Yatay con 72 milímetros, Tatané con 70 milímetros y Villa Dos Trece con 68 milímetros.