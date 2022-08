Fuerte versión de escándalo con Tini Stoessel en su show en Ecuador

Compartir

Intrusos se refirió a la polémica que se generó con una peluquera que participó en el espectáculo que la cantante dio en Guayaquil.

El mega show que Tini Stoessel realiza con su gira la llevó el último fin de semana a Guayaquil, Ecuador. Allí surgió una polémica con una peluquera llamada Raquel que se encargó de los looks de los bailarines de la pareja de Rodrigo de Paul.

“Hizo un show impresionante y se armó un verdadero escándalo porque parece que hay un staff de peluqueros y estilistas que fueron convocados para producir a todos los bailarines del show”, contó Nancy Duré en Intrusos.

“Fue por canje y cuando vos lo hacés buscás a cambio poder publicitarte por ese trabajo. No pretendían de ninguna manera que Tini posteara nada, de eso olvidémonos, pero pretendían una foto con la estrella. Esto no fue posible”, relató.

“La persona damnificada se comunicó con nosotros y tenemos la palabra de ella. Habla de malos tratos”, contó la periodista del ciclo de Flor de la Ve.

“Ella con su equipo hizo todo el trabajo y al momento de pedirle la foto con Tini le dijeron ‘yo hace 20 años que trabajo con Tini y nunca le pedí una foto’”, aseveró.

“Se sintió muy destratada. No me dieron ni las gracias”, reprodujo la panelista.

