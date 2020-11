Fuerte versión sobre el noviazgo de Karina con el Kun Agüero: “Lo único que le interesaba era que no usara minifalda”

Compartir

Muy angustiada, Karina La Princesita confirmó que perdió uno de los juicios que sus músicos, quienes trabajaban con ella cuando era representada por los hermanos Serantoni, le hicieron cuando dio un paso al costado. Sin embargo, todavía tiene que enfrentar otras de las demandas que estas personas le iniciaron.

En este contexto, en LAM (eltrece) se refirieron a esa etapa en la que, aconsejada por su pareja de ese entonces, Kun Agüero, la cantante prefirió dejar de trabajar con la dupla de productores a pesar de las consecuencias negativas que sabía que debía enfrentar.

Si bien Karina habló bien de su ex y reveló que él le “abrió los ojos” para que, de una vez por todas, siguiera su camino lejos de los Serantoni, Ángel de Brito recibió un explosivo mensaje que describe como habría sigo la relación de la cantante con el futbolista en ese entonces.

“Acá alguien que me escribe y dice que participó en esa etapa, me cuenta lo siguiente: ‘En esa época en donde ella pasó a estar asesorada por el Kun y por su papá, lo único que les interesaba era que no usara minifalda y discutía con ella llamándola….'”, describió De Brito. Si bien no dijo la palabra, sus labios parecieron expresar una “P”, una “U”, y lo que sigue…

