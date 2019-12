Fuerte viento provocó la caída de varios postes en mal estado en distintos puntos de la ciudad

Compartir

Ayer cerca del mediodía, un fuerte temporal de viento azotó a la ciudad de Formosa y provocó la caída de gran cantidad de postes que se encontraban en mal estado en distintos puntos de la ciudad. También cayeron árboles en la zona céntrica y algunas familias sufrieron la voladura de pertenencias que se encontraban en sus patios. El mal tiempo que luego se transformó en lluvia, llegó tras una jornada de sábado de intenso calor y humedad.

Según se supo, también se produjo la caída de cables en algunos sectores lo que provocó que la Policía deba intervenir para evitar mayores daños teniendo en cuenta el paso de vehículos.

Vecinos se comunicaron con el Grupo de Medios TVO desde barrios como el República Argentina, Juan Domingo Perón, Juan Manuel de Rosas entre otros, para relatar lo que había ocurrido ya que los organismos competentes trabajaban de manera ardua para llevar soluciones.

«Nos asustamos un montón cuando empezó el viento porque primero llegó despacio, pero al ratito empezó a ser cada vez más fuerte, en nuestra casa hizo volar la carpa que tenía en un depósito, la até bastante fuerte pero no hubo caso, como es en una zona medio de descampado voló igual», relató un vecino del barrio Juan Domingo.

«Hace mucho no teníamos un viento tan fuerte como este, pero con el calor que hizo durante el sábado ya lo veíamos venir, justo estaba llegando a mi casa de comprar para hacer el almuerzo y me asusté mucho, no se veía nada de la tierra que había en la calle, pero en mi camino vi varios postes caídos, algunos ya estaban muy deteriorados, incluso inclinados así que iban a terminar cayendo, ahora con esto espero que hagan algo y los reparen así no vuelve a pasar porque el peligro está en que caiga arriba de una persona o de una casa y sea peor», expresó un poblador del República Argentina.

«En mi barrio solo vi que cayó un poste, pero mi hermana que vive en el Independencia me dijo que hubo una zona donde cayeron cables en varias cuadras, se ve que por sectores fue más fuerte el viento, mucha gente estaba en el patio de sus casas como antes hacía mucho calor y llegó de repente, también vi que en las calles había muchas bolsas, cosas que vuelan de los patios», detalló una joven del Juan Manuel de Rosas.

Según se supo, desde la Comuna trabajaron de manera rápida para solucionar los inconvenientes causados por el fuerte viento y llevando tranquilidad a los distintos sectores de la ciudad que fueron afectados por el gran temporal que en solo minutos provocó daños.