Fuertes críticas de la oposición tras el dato de la inflación

Compartir

Linkedin Print

Desde Juntos por el Cambio aseguraron que el Gobierno le pone “más pólvora a la bomba que armaron para que le explote a otro”. La comparación de cuántos asados se podían comprar hace tres años de María Eugenia Vidal

El INDEC informó esta tarde que la inflación de septiembre se ubicó en el 6,2% y suma 83% en el último año y desde la oposición fustigaron al Gobierno por la falta de un plan económico.

“Así cayó el poder adquisitivo de los argentinos en el gobierno de los que prometían asado”, señaló la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal junto a un gráfico que compara la cantidad de parrilladas para seis personas que se podían comprar con un salario promedio del sector privado en 2019 (233) y ahora (62).

En la misma línea, el expresidente del Banco Central y ex ministro de Economía del gobierno de Cambiemos, Alfonso Prat Gay, señaló que se trata de la “inflación más alta en 31 años” y acompaño su mensaje con el hashtag #ElDesgobiernoestotal.

El diputado y economista radical, Martín Tetaz, planteó que la argentina necesita una “reforma monetaria radical” y propuso una convertibilidad con el real de Brasil para “derrumbar la inflación”.

“Los precios corren al 105% de velocidad anualizada y los alimentos y bebidas al 117%”, agregó.

Con ironía, el diputado Diego Santilli afirmó que el programa “Precios Descuidados” del kirchnerismo está “funcionando mejor que nunca”.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, explicó que para poder bajar la inflación del 7% al 6,2% el Gobierno “suspendió el aumento de las tarifas y emitió en un mes un billón doscientos mil millones de pesos para pagar el ‘dólar soja’”.

Y advirtió: “Alargan la mecha y le ponen más pólvora a la bomba que armaron para que le explote a otro”.

Según el INDEC, el índice de precios al consumidor acumuló 66,1% en los primeros nueve meses del año; el Gobierno admitió que este año la suba de los precios será del 95%, aunque las consultoras prevén que supere el 100 por ciento.

“La suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,7%) fue lo que más incidió en todas las regiones, dentro de la que se destacó el aumento de Verduras, tubérculos y legumbres; Aceites, grasas y manteca; y Frutas”, explicaron desde el Indec.

“Un país patas para arriba”, ironizó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Por su parte, el diputado del PRO Omar de Marchi dijo que “la Argentina del dólar Soja, del dólar Catar, del dólar Coldplay, se dirige descontrolada a los tres dígitos para la inflación interanual en 2022″.

Compartir

Linkedin Print