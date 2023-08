Fuga de jugadores, desactualización de los contratosy «obsesión» por jugar torneos internacionales

La devaluación afecta a la industria del fútbol de diversas maneras. La disparada del dólar tiene pro y contras, aunque siempre en un contexto recesivo que golpea y preocupa a todos los clubes. Los ingresos en pesos por los derechos de TV quedan cada vez más bajos. Con el testimonio de diferentes autoridades del Fútbol Argentino, te contamos como cae en los clubes.

El triunfo de Javier Milei en las urnas, candidato de La Libertad Avanza, hizo que el mercado tenga diferentes reacciones, entre las que se destaca que el dólar se disparó de 300$ a 365,50$, siendo el mayor salto desde el 2019, otro año de elecciones a nivel nacional. Y los clubes de fútbol no están exentos.

Hay un punto central en el que los clubes se ven beneficiados por cada escalada del dólar: Las instituciones exportadoras de futbolistas tienen un fuerte ingreso de dólares producto de la venta de jugadores, mientras que el grueso de sus gastos son en pesos. En criollo, hoy un dólar alto los beneficia si venden jugadores y les permite licuar costos en pesos (incluidos salarios), pero en un contexto económico recesivo que siempre los golpea por otro lado.

Ese otro lado tiene que ver con los sueldos de los jugadores. La realidad indica que lo que se paga, teniendo en cuenta el gran caudal de dinero que mueve el fútbol, es “poco” en comparación con los diferentes países de Sudamérica, que tienen una moneda más estable. Por ese motivo, la gran mayoría de los jugadores elije marcharse a otros horizontes, entre ellos, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay o Chile, por mencionar los más cercanos. Tal vez allí el fútbol no es de máximo nivel, sin embargo, la plata que se paga es mucha y con una carrera de 15-20 años, los deportistas quieren asegurarse su futuro cuanto antes.

Luis Spahn, presidente de Unión, contó ve esto desde la economía del club santafesino: «Yo creo que esto (la subida del dólar) es desastroso. Lo que percibimos como derechos de TV no va a subir, las cuotas sociales no están tan fáciles de compensar en su precio y el éxodo de jugadores hacia el exterior por la comparativa en los sueldos se va a volver siniestra. Si ya casi el 100% de los jugadores tenían ganas de irse, ahora va a ser el 120%».

Hoy los ingresos en dólares de los clubes llegan principalmente de dos maneras: por la venta de jugadores y por el cobro de los premios de los torneos internacionales (Copa Libertadores, Sudamericana, Recopa y otras). Algunos clubes también cobran en dólares algunos sponsoreos, pero no son la mayoría.

El gran problema de todo esto es que gran parte de eses dinero no va a la tesorería de la institución. Muchos clubes, para mantener planteles competitivos, destinan gran parte de esos premios en divisa estadounidense a los planteles como manera de seducirlos y compensarlos por los “topes de dólar” que le ponen en sus salarios.

Todo este combo hace que se acreciente el apetito por las copas internacionales en detrimento del torneo local. Este no es un problema casero, en Europa ocurre lo mismo. Hay una pelea de las principales ligas con UEFA ya que consideran que los equipos priorizan la Champions League y la Europa League respecto a los campeonatos locales debido a los premios que pagan esas megacompetencias. En Argentina pasa lo mismo y, siendo abismal la diferencia entre premios en pesos y en dólares, el interés por las copas va a ser mucho mayor.

Por ejemplo: Boca y Racing se hicieron de US$ 1.700.000 por clasificarse para los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores, pero si eso se pasa a pesos, la conversión es la siguiente: si se liquidó el viernes 11 de agosto serían 510.000.000$, en tanto que, si esto se hubiese hecho hoy, serían 621.300.000$, pero los costos de las compras que se realizan -por cualquier cosa que se desee adquirir-, se aumentaron.

Contra esto es necesario resaltar que las entidades deportivas reciben la mayoría de sus ingresos en pesos -cuota social, derechos de tv y entradas-, pero los egresos están atados a la moneda estadounidense, todos estos autorizados por el Banco Central.

“La suba repercute como en toda la sociedad, indefectiblemente se genera mayor inflación, mayores costos salariales y de mantenimiento que no pueden ser trasladados directamente a la cuota social o a los aranceles de las actividades”, explicó al respecto Luis Chebel, presidente de Lanús, un club con una fuerte carga social

Por su parte, Cristian Malaspina, Presidente de Argentinos Juniors explicó: “Es un tema por demás complejo, afecta a todos los clubes y por ello hay varias aristas para analizar. La principal es que los ingresos ordinarios de los clubes, que son por derechos de TV, cuota social y sponsors, están pesificados con lo cual cualquier corrida del dólar es perjudicial y aumenta en un 20% los costos operativos de cada club y por ahí algunos salarios del plantel profesional que están atados al dólar oficial” tras lo que agregó: “Si bien la masa societaria ha aumentado, lo cierto es que el poder adquisitivo de los socios ha disminuido y nuestro poder adquisitivo por los derechos que cobramos también ha bajado. La situación es por demás compleja y debemos rever la ingeniería económica de los clubes y en eso estamos trabajando”

Además destacó: “Como punto positivo puedo destacar que este aumento del dólar nos favorece a los clubes que vendemos jugadores y nos pone en carrera para competir para traer jugadores importantes que buscan cobrar en dólar billete. En ese sentido es bastante buena la noticia. Me imagino que el Gobierno Nacional trabajará de acá a octubre en ello”.

Con respecto a este tema, Martín Gorostegui, titular de Estudiantes de La Plata dio su parecer: “Esto va a depender mucho como esten parados los clubes en dólares, sus ingresos y sus egresos. Un club que tenga una gran deuda en dólares con un acreedor del exterior por ahí lo va a sentir más”.