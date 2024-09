Fugas y dudas entre diputados dialoguistas complican plan del Gobierno para privatizar Aerolíneas Argentinas

Al Gobierno se le complicó en los últimos días sus planes de privatización de Aerolíneas Argentinas luego de que en Diputados trascendiera que al rechazo del kirchnerismo y los sectores de izquierda se sumaron algunos radicales y representantes de los bloques provinciales, que contaban entre los votos dialoguistas para un tratamiento legislativo exprés.

El anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni anticipando la firma del decreto de Javier Milei que declara a la compañía sujeta a privatización tuvo diferentes recepciones en la oposición, pero hubo una fuerte crítica a la nueva opción planteada por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, de otorgarle la empresa a los empleados.

Por lo pronto, la diputada radical Pamela Verasay, presidenta de la comisión de Transporte, confirmó que el próximo martes no habrá plenario de la comisión para tratar la privatización de Aerolíneas porque está convocada una sesión para tratar Boleta Única de Papel y el miércoles está convocada la marcha universitaria que tendrá como eje el rechazo al veto de la ley de Financiamiento Universitario.

Verasay aclaró que el anuncio del decreto de Milei “no altera el trabajo que se viene realizando en el plenario de comisiones”, en el que participa también la de Presupuesto que encabeza José Luis Espert. De acuerdo a lo explicado por la legisladora que responde al gobernador Alfredo Cornejo, lo que hará el Poder Ejecutivo es disponer “el envío de la norma en el marco de la ley 23.696 de Reforma del Estado y al efecto de sumar su intención declarar sujeta a privatización a Aerolíneas Argentinas a las que ya se encuentran manifestadas en los proyectos que están en tratamiento”.

En rigor, la jugada del Gobierno es apelar a la denominada Ley Dromi, aprobada durante el menemismo, para acelerar el trámite en el Congreso. Sturzenegger, al señalar que el artículo 9 de la ley de Reforma del Estado establece que la declaración de “sujeta a privatización” es potestad del Ejecutivo, pero la aprobación siempre dependerá del Congreso.

Lo que pretende la Casa Rosada al anunciar la publicación del decreto es que el Congreso le otorgue “un trámite parlamentario de preferencia” a su pedido de privatización de Aerolíneas. Incluso cuando se trató el plan de privatización promovido desde la Ley Bases, los dialoguistas aconsejaron al Gobierno emitir el decreto de “empresa sujeta a privatización”.

En la oficina de Martín Menem, como en todo el oficialismo, se mantiene el entusiasmo por la ofensiva lanzada para privatizar la línea aérea tras los paros salvajes realizados por los gremios aeronáuticos. Sin embargo, los operadores libertarios tuvieron un baño de realidad y ahora ven que no puede ser todo un trámite exprés, sobre todo cuando tienen un bloque de menos de 40 diputados y dentro de los aliados no todos comulgan la idea de ir por la privatización de Aerolíneas en el actual contexto.

Está claro que los libertarios cuentan con el apoyo del PRO, ya que uno de los dos proyectos es impulsado por Hernán Lombardi -el otro es de Juan Manuel López de al Coalición Cívica- y así se podría arrimar a unos 80 votos con otros aliados.

Pero las dudas surgen dentro del radicalismo. Esta semana, Rodrigo de Loredo, jefe de la bancada, evitó buscar una definición general sobre el debate de Aerolíneas durante la reunión de bloque. Pero lo que está claro es que dentro del espacio hay “una clara mayoría” que está de acuerdo con “la desestatización” de la compañía, dejando para una segunda etapa si será una concesión, privatización parcial o total.

Sin embargo, lo que parecía ser un caso aislado, sólo el formoseño Fernando Carabajal había cuestionado los métodos del Gobierno, se amplió en los últimos días y aún más cuando el Gobierno quiso dar a entender que buscaría una privatización por DNU, algo que es impracticable y que luego tuvo que salir a aclarar.Uno de los sectores críticos está encabezado por Facundo Manes, quienes entienden que “la mirada privatizadora parece estar anclada en una improvisación más de parte del Gobierno”.

También existen dudas sobre el acompañamiento de los bloques federales y provinciales, que hasta ahora se mostraron herméticos aunque algunos en off dejaron trascender el rechazo a la privatización. Vale recordar que los senadores patagónicos durante el debate de la Ley Bases rechazaron la privatización de Aerolíneas. Esta tendencia podría trasladarse ahora a Diputados.

Mientras que en la Coalición Cívica, que tiene dos representantes en el plenario de comisiones con Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro, hay decisión de acompañar la privatización y ven la reciente maniobra del Gobierno como un gesto por “tomar la iniciativa”.

Así, el oficialismo tendría un caudal de unos 120 votos, sin llegar siquiera a reunir el quórum. Dependerá en parte del apoyo de Innovación Federal, que no manifestó su apoyo a la privatización, y de Encuentro Federal, que a través de Nicolás Massot reclamó precisiones de cómo sería la venta de la línea aérea.

Desde el kirchnerismo, que defiende la estatización de Aerolíneas, acusaron al Gobierno de querer “sacarse de encima” la empresa y deslizaron que “sólo buscan la quiebra”. Mientras que Diego Giuliano, ex ministro de Transporte, advirtió que la intención de transferirle la empresa a los trabajadores “es parte del mareo que tiene el Gobierno, no saben qué hacer”.

Más allá de la presión del Gobierno por acelerar la venta de Aerolíneas, en el entorno de Martín Menem reconocen que ahora “el panorama es complejo”, por lo menos en lo inmediato. Primero porque la próxima semana, el oficialismo tiene un importante test, ya que está convocada una sesión para tratar, entre otros temas, la Boleta Única de Papel (BUP), que Diputados aprobó con otra conformación en 2022 y ahora la propuesta regresa para una nueva revisión después de los cambios que se realizaron en el Senado.

A eso se suma que comienzan a correr los tiempos para el tratamiento en comisión del Presupuesto 2025, que Milei presentó personalmente en el recinto de la Cámara baja y que el Gobierno ve difícil que lo pueda aprobar antes del cierre del período ordinario de sesiones. Por ahora, la fecha tentativa para que se trate en el recinto de Diputados es el 27 de noviembre y de ser aprobado deberá ser girado al Senado.