Compartir

Linkedin Print

A una semana de las elecciones legislativas y tras su gira por Europa, que comenzó en Roma y continuó en la Cumbre por el Cambio Climático en Glasgow, Alberto Fernández consideró que “Argentina ha vuelto a recuperar el respeto”. Y en esa misma dirección, aseguró: “Fuimos recibidos por los líderes del mundo, no los atrapamos en los pasillos como alguno dijo”.

“Argentina es visualizada en el mundo como un país donde hay un orden democrático y una estabilidad institucional asegurada. Segundo, creo que la Argentina ha vuelto a recuperar el respeto, que lo había perdido. Y lo había perdido fundamentalmente a partir de que (Mauricio) Macri había dejado de cumplir sus deudas con los acreedores privados y fue corriendo a pedirle un dineral al FMI y eso en la inteligencia europea fue visto como una locura. A los argentinos hay que contarles que Europa no estaba de acuerdo con ese crédito que le dieron a Macri. Creo que ven en Argentina un gobierno con una mirada progresista y moderna, en temas como la igualdad de género y la ecología”, dijo el Presidente de la Nación, en una entrevista cedida a la agencia Télam.

Consultado por su balance general en relación a la gira europea, Alberto Fernández afirmó: “En cuanto al resultado de la gira yo he vuelto satisfecho. No quiero ser exitista, pero creo que sirvió mucho y salió muy bien tal como lo habíamos planeado. Fuimos recibidos por los líderes del mundo, no los atrapamos en los pasillos como alguno dijo. Hemos tenido muchas bilaterales y he tenido un encuentro casual con el presidente Biden, que fue muy generoso en la charla y muy entusiasta”.

La entrevista se hizo en la Quinta de Olivos, el viernes 5 de noviembre, luego de que Fernández participara de una actividad en el municipio de Avellaneda. Y el Presidente remarcó: “Lo que uno descubre cuando sale de la Argentina y habla con líderes de otras latitudes es que en todos lados se vive más o menos lo mismo. En momentos en que el tiempo transcurrido permite una cierta mirada retrospectiva, aparecen los efectos en la mayor parte de las sociedades que vieron la pandemia como una amenaza semejante a una guerra”.

Esa reflexión fue pie para hacer un análisis del sentimiento social, sin dejar de la lado el contexto preelectoral y luego de la derrota en las PASO: “Tenemos una sociedad con un ánimo muy alterado, acá y en todas las latitudes. Y eso hay que entenderlo. Confieso que en el vértigo en el que nos metió la pandemia, no advertí que eso pudiera pasar. No advertí la magnitud del fenómeno en personas que fueron sobreexigidas por la pandemia. Por ejemplo, mujeres madres que tuvieron que afrontar cargas enormes, repartiéndose entre el trabajo y sus hijos, que además no podían asistir a los colegios. El trabajo y esfuerzo que hicieron fue inmenso. Y siento que, tal vez, no lo advertimos. Esa es la palabra exacta”.

Y continuó: “Me apena porque debimos haberle prestado otra atención a ese problema. Pocos advirtieron el enorme impacto psicológico que traería aparejado la pandemia. Creo que en el presente, con la caída de los contagios y la recuperación económica, han renacido las ganas, la confianza y la esperanza en un presente y un futuro mejor”.

En la recta final rumbo a las elecciones legislativas, Fernández reconoció cómo le impactó la derrota en las PASO: “Después del resultado electoral, lo que más me preocupó fue escuchar a la gente. Dejé de leer los diarios y escuchar las radios, y me ocupé de escuchar a la gente”. En ese sentido, remarcó: “La verdad, es que me costó mucho entender el resultado electoral. Porque puedo entender el malestar de la gente, lo que me cuesta comprender es por qué algunos sectores entienden que la causa de ese malestar ha sido el gobierno”.

Y siguió, haciendo foco en cómo repercutió la pandemia en la sociedad: “También siento, porque lo vi en las reuniones que tuve, que muchas madres la pasaron muy mal y la verdad es que ahí siento un poco de culpa. Casi que tengo ganas de disculparme con ellas, y decirles: ́’Cómo no me di cuenta, ustedes fueron fenomenales en lo que hicieron y no me di cuenta’”.

Para el Presidente, actualmente en la Argentina “hay dos modelos que siguen en pugna sobre qué país queremos construir. Porque en 2019 se votó en un sentido y ese sentido no se ha alterado. Nosotros seguimos en el mismo sentido: en una Argentina que piense en la inversión, el trabajo y en las exportaciones; en una Argentina que recupere la educación y la salud públicas; en una Argentina que todos los días amplíe derechos; en una Argentina integrada al mundo desde su soberanía y su identidad, no corriendo detrás del poderoso de turno. Y a mí me parece que el malestar y el enojo de la pandemia a muchos les hizo ver que la salida estaba por otro lado. Inclusive, que la salida era volver al pasado”.

Compartir

Linkedin Print