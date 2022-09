Funcionaria de economía anunció que renunciará al sorteo y la inscripción de vivienda del IPV

Compartir

Tras la polémica instalada en redes sociales por la participación de una funcionaria provincial en el próximo sorteo de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la Subsecretaría de Crédito Público y Programación anunció que renunciará a la vivienda y a la inscripción en el organismo. «No cumplo con los requisitos», señaló la contadora Cecilia Blosser, al Grupo de Medios TVO.

«En mi caso, en el año 2011 me inscribí en el IPV, en ese entonces cumplía con los requisitos para poder inscribirme ya que no tenía terrenos ni casa propia, era comerciante, tenía un local de ropa femenina, y no tenía ingresos fijos. Cuando se actualizan los datos, vuelvo a digitalizar toda la documentación y quede inscrita dentro del grupo de demanda general y de monoparental, yo soy madre de 3 hijos y estoy divorciada ya desde el 2010. Hoy 11 años después de mi inscripción estoy en 3 grupos en realidad», agregó la funcionaria.

En efecto, la contadora Blosser integra tres grupos que participan en el sorteo de 530 pre adjudicatarios y 100 suplentes. El primer grupo de registro histórico, ya que supera los 10 años de inscripción, el grupo de monoparentales, ya que tiene 3 hijos y se encuentra divorciada, y el grupo de demanda general. Sin embargo, con la trascendencia del caso en redes sociales decidió renunciar al sorteo y a la inscripción en el IPV.

«Hoy ya no cumplo con los requisitos para hacer el sorteo porque por un lado mis hijos ya son mayores, no tengo menores a cargo, además soy funcionaria del Ministerio de Economía 11 años después de la inscripción y tengo 15 años de crédito hipotecario que tengo que pagar. Si llego a salir sorteada voy a hacer muy feliz de poder pasarle mi suerte a otra familia formoseña porque sé lo que es no tener un hogar propio», señaló en este sentido.

De esta forma, este caso en particular se suma a otros casos similares en el que funcionarios provinciales se encuentran inscritos y en condiciones de participar del sorteo del IPV, aunque luego finalmente no reúnan los requisitos para poder ser adjudicatarios de la vivienda.

Por este motivo, Blosser anunció que «voy a renunciar al sorteo y también a la inscripción del IPV, cosa de que por si no llego a salir sorteada mañana, para futuros sorteos no haya malentendidos. Les deseo el mayor de los éxitos a todas las familias inscritas porque tener una casa es una bendición».

Cabe señalar que el sorteo que se realiza en esta oportunidad brindará la pre adjudicación de 530 viviendas de la Nueva Formosa sobre un padrón de más de 10 mil inscritos y a su vez incluirá a otros 100 pre adjudicatarios suplentes para reemplazar a los primeros en el caso de que no cumplan con los requisitos finales para ser adjudicatarios de las unidades familiares.

«No cumplo con los requisitos. Simplemente decirles que la vivienda es el lugar donde se forman las familias, los vínculos, el hogar, es el cimiento del amor de las personas. Mi opinión personal es que todas las personas tenemos derecho a la casa propia, es lo que vengo diciendo más allá de ser o no ser funcionario, en este caso hay un límite también con el tema de los ingresos de las personas que es otro de los requisitos que hay que cumplir y creo que está bien detallado y bien explicado y explícito», finalizó Blosser en cuestión.

