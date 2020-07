Compartir

Linkedin Print

Sería bueno que empezaran a investigar en todo el país a los funcionarios que se anotaron para cobrar el IFE. No tienen vergüenza de lo que hacen, son de lo peor porque no se conforman con sus mega sueldos y quieren más y más. No les interesa para nada los pobres de los que tanto se llenan la boca hablando. Son unos sinvergüenzas, ojalá los investiguen a todos y les saquen los cargos de manera urgente.