Funcionarios y referentes del FdT reafirmaron el compromiso de “escuchar el mensaje de las urnas”

Funcionarios y referentes del Frente de Todos reafirmaron el compromiso del Gobierno nacional de “escuchar el mensaje de las urnas”, tras los resultados adversos en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y confiaron en poder revertir los resultados de cara a las legislativas de noviembre.

Los pronunciamientos se conocieron tras el mensaje de anoche del presidente Alberto Fernández, quien aseguró que “nada hay más importante que escuchar” a la ciudadanía y destacó que “cuando el pueblo se expresa, acatamos”, al hablar en el búnker del FdT tras conocerse la ventaja que obtuvo la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), que se impuso en distritos clave como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA.

De ese modo, se manifestaron el ministro de Educación, Nicolás Trotta; el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro; los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela; y de Catamarca, Raúl Jalil; la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz; y el intendente del partido bonaerense de Florencio Varela, Andrés Watson. “La sociedad se ha expresado y, para nosotros, como Gobierno, implica redoblar todo el esfuerzo y persuadir a la sociedad del camino recorrido”, dijo Trotta, quien apostó a “revertir” los resultados de las PASO de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

En ese sentido, habló de revertir no sólo lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires sino “en muchas jurisdicciones” donde también el resultado fue negativo para el Frente de Todos y afirmó que el Gobierno nacional tiene la “capacidad” para hacerlo.

“Fue una elección que no solo nos golpeó en la provincia de Buenos Aires, sino en muchas jurisdicciones donde tenemos la capacidad de revertir situaciones para en noviembre tener un resultado electoral distinto al que tuvimos”, dijo.

En declaraciones a El Destape Radio, el funcionario asumió que no fue “el resultado esperado”, pero recordó que se llega a este momento luego de “un año y medio muy difícil en el marco de la pandemia”, que ha implicado transitar “situaciones de enorme complejidad” en una Argentina “que venía trastabillando”.

“Hay que dar respuesta a todos los sectores sociales”, ratificó el ministro y vislumbró “un noviembre con una situación económica mejor” que lo que es “septiembre” y “una realidad sanitaria consolidada”.

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando Navarro, llamó a “mirar hacia adelante y resolver los problemas más cotidianos” de la gente y pidió volver a “confiar en la política” de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, en diálogo con la AM 750 y la FM Radio con Vos.

Asimismo, destacó que “el Gobierno hizo muchísimo para construir la unidad, para atender a los sectores más postergados y para poner de pie a la salud”, pero advirtió que no se logró “resolver la fragmentación que tiene la sociedad argentina, que son años de ruptura y descontento con la política”. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, consideró que “los resultados se pueden revertir” con la “posición del Presidente de reconocimiento y hablando de modificar y corregir algunas acciones con una lectura objetivamente importante sobre los resultados”.

“No creo que la sociedad haya acompañado un proyecto que no estuvo a favor de ella como el que representa el señor (expresidente Mauricio) Macri”, opinó Quintela en declaraciones El Destape Radio y destacó la importancia de “ser calmos”, tener una mirada “positiva hacia el presente y futuro” y realizar “acciones concretas para materializar la esperanza”.

En tanto, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se mostró confiado en que en noviembre el Frente de Todos va a poder “revertir este resultado” y destacó el mensaje expresado ayer por el presidente Alberto Fernández tras conocerse los resultados adversos para el espacio gobernante.

“Se puede revertir este resultado, confío mucho en el presidente Alberto Fernández . Hay que escuchar a la gente que quiere mejorar su calidad de vida y la inflación es un problema que todos los argentinos tenemos hace muchos años”, afirmó.

Jalil, quien gobierna un distrito donde se impuso el Frente de Todos (FdT) en las PASO, dijo en declaraciones a Radio 10 que se siente “muy optimista” en relación a la compulsa de noviembre, pero destacó que, cuando se pierde una elección, “algunas cosas hay que cambiar”.

Por su parte, la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz consideró que ahora es tiempo de “tener la humildad” para “darle respuestas a la gente con herramientas diferentes a las usadas hasta ahora”.

“Siempre dije que las urnas iban a hablar y hablaron con mucha contundencia, quizá preveíamos derrotas en algunas provincias, pero no esto”, reflexionó Tolosa Paz en diálogo con radio AM 530. La candidata bonaerense asumió que por delante está “la salida de la pandemia”, que necesita “tomar un mayor dinamismo” y ratificó la convicción del FdT respecto a “las recetas” aplicadas para salir de la crisis generada por la llegada del coronavirus a la Argentina y al mundo, hace un año y medio.

“Estamos convencidos de las recetas que aplicamos y debemos trabajar con profundidad, debemos mejorar la vida en cada hogar, ésa es la tarea. Tenemos que tener la humildad para poder leer con contundencia los resultados”, dijo.

