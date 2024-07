Furia se cruzó con Diego Leuco en La Peña de Morfi: «La verdad es que estás recontra equivocado»

Juliana Furia Scaglione visitó este domingo La Peña de Morfi (Telefe) y dialogó con Diego Leuco y Lizy Tagliani acerca de su experiencia en la casa de Gran Hermano. La exparticipante habló sobre su carácter distintivo y el apoyo de su fandom, que la mantuvo en el reality durante varios meses.

“Llamé mucho la atención al principio por mi look, tengo una personalidad distinta a otros, había gente con muchos egos, no me gustaban los valores y los códigos del resto. Fui la reina de la improvisación”, comentó Furia al referirse a su tiempo en el programa y sus interacciones con otros participantes.

La estadía de seis meses y medio no fue fácil, y las tensiones eran frecuentes. “En la convivencia había roces y no me callaba la boca. En Gran Hermano se puede ser, es nuestro propio mundo. Afuera había una campaña en mi contra. Muchos me preguntan: ‘¿Vas a pedirles perdón a tus compañeros?’, y les respondo que no porque es un juego”, añadió.

La conversación se puso tensa cuando Diego Leuco indagó más sobre su experiencia en el reality y la recepción del público.

Diego Leuco: —¿Cuánto estuviste en la casa?

Furia: —Estuve seis meses y dos semanas, creo…

Diego Leuco: —¿Sin saber nada de lo que pasaba afuera?

Furia: —Nada… nada, no teníamos celulares ni reloj. No sabíamos el horario, nos guiábamos por el sol para saber en qué horario estábamos. Es delirante…

Diego Leuco: —Y cuando salís, de golpe sos una de las personas más queridas y más insultadas también de la Argentina.

Furia: —No, no lo veo así… La verdad es que estás recontra equivocado, te pido mil disculpas igual porque sé que sos súper inteligente, pero te comiste el pescado podrido y el amarillismo que vendieron ciertos programas.

Diego Leuco: —¿Vos decís que no hay gente que no te banca?

Furia: —¡No, chabón! La gente me ama, cuando salgo a la calle me abraza, incluso, los anti-Furia se sacan fotos. O sea, es una locura. No es por ese lado.

Desde que salió de la casa más famosa del país, Juliana Scaglione no paró de ser noticia. Polémica y controvertida, amada y odiada, Furia fue la revelación de esta nueva edición de de Gran Hermano y sigue generando contenido aún fuera del reality. Mientras recorre programas, explica su plan de juego y responde a las críticas, no para de sumar seguidores, su fandom de Furiosos, que harían cualquier cosa para complacerla.

Recientemente, Furia estuvo como invitada en el ciclo de Susana Roccasalvo. La conductora, quien había dicho que le tenía un poco de miedo, se mostró encantada por la visita de la participante más polémica del reality show a Implacables, quien terminó hablando de su diagnóstico de leucemia nivel 1 y se refirió a cómo era su vida antes de ser parte del programa.

En la misma entrevista, se refirió a que quiere continuar en los medios, pero que quiere prepararse para llegar a los escenarios. Aprovechó para lanzarle dardos a Catalina, al señalar que tenía que comenzar a hacer prensa por otro lado y no hablando de ella, y aseveró que su sueño es que Emmanuel se convierta en el ganador de esta temporada