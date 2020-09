Furiosa reacción de Ernestina Pais por el protocolo de reapertura de restaurantes

Compartir

El Gobierno nacional oficializó la decisión de habilitar la gastronomía al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires y publicó en el Boletín Oficial el protocolo que se deberá respetar. La actividad será al aire libre, exclusivamente en vereda, calzada u otros sectores del espacio público, sin el uso de espacios o salones interiores, patios interiores, terrazas jardines o similares, detalla la norma. Estos detalles provocaron la indignación de la panelista de Intratables Ernestina Pais, y furiosa lanzó: “Detesto a los que gobiernan y no saben de lo que están hablando”.

“La gran preocupación por salir a la calle es la seguridad, cómo hacer para cuidar al comensal”, comenzó, asegurando que es mucho peor que los clientes “estén en la vereda”, porque además del riesgo por la inseguridad, “tenés circulación autónoma en la vereda”, explicó en referencia a la posibilidad de contagiarse de coronavirus.

Enojada por el protocolo que habilitó Nación para la actividad gastronómica que desde hace casi seis meses funciona solo con delivery o take away, Pais, que además de panelista es dueña de un restaurante en el barrio porteño de Recoleta, expresó: “No saben de lo que están hablando, no conocen”. Y enfatizó: “Detesto los que gobiernan y no saben de lo que están hablando, por favor, es una vergüenza”.

Luego atribuyó las medidas de seguridad e higiene a las diferencias políticas entre el gobierno nacional y bonaerense con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta: “Les molestó que lo anunciaran y se despegaran de Provincia”.

“Esto es una cuestión política. Provincia niega lo que está pasando en Vicente López, San Isidro, Lomas de Zamora, las calles están atestadas, nadie está respetando nada”, graficó, y advirtió al oficialismo que si siguen “negando” la realidad de la gente que ya no respeta la cuarentena “no lo podes controlar”. En ese sentido diferenció que la Ciudad fue “atrás de lo que la gente hace de hecho, la gente está comiendo en los lugares”.

Con la oficialización del protocolo para la actividad gastronómica al aire libre, la panelista aseguró que va a generar “clandestinidad”: “Gente cenando todos juntos dentro de un lugar por una guita en negro que no declaran, eludiendo la ley”. Y volvió a apuntar contra Nación: “No saben de lo que están hablando, preocúpense por una industria que mueve a la Ciudad de Buenos Aires”.

Insistiendo en que “es una cuestión política, no sanitaria”.