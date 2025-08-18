Furor en España por la «era Franco Mastantuono» en el Real Madrid

El joven argentino acaparó los flashes desde su integración a los entrenamientos del Merengue y podría sumar sus primeros minutos con el equipo.

El recibimiento que ha tenido Franco Mastantuono en España superó cualquier expectativa. A su llegada y salida de la ciudad deportiva, el joven argentino ha provocado un auténtico furor en los hinchas del Real Madrid: los autógrafos y las fotografías se convirtieron en una constante, y es uno de los futbolistas que más ha llamado la atención de los fanáticos durante el ingreso de los jugadores al predio del Merengue. Los medios locales ya hablan del “furor por la era Mastantuono” y hacen hincapié en que podría debutar oficialmente en el debut en La Liga de España del elenco de Xabi Alonso contra el Osasuna.

Según informó el diario local AS, con apenas tres entrenamientos junto al primer equipo, Mastantuono ha dejado una impresión sobresaliente en Valdebebas. El volante ofensivo de 18 años ha mostrado una fluidez y una condición física que desmienten su escasa experiencia en el entorno blanco. Además, puntualizan en que el plan de preparación individual, diseñado por Ismael Camemforte para este periodo estival, ha permitido que el futbolista llegue en óptimas condiciones, a pesar de las restricciones legales que le han obligado a ejercitarse en solitario por su minoría de edad y la cautela jurídica del club. Vale recordar que el joven de Azul abandonó River Plate después de su participación en el Mundial de Clubes.

“Por eso se ideó un plan milimétrico que, a pesar de estrenar su nuevo ‘30’ con apenas cuatro entrenamientos a la espalda, lo haga con minutos. Pensar en una titularidad a estas alturas es una quimera, pero el debut está a la vuelta de la esquina. Es la idea. La ‘era Mastantuono’ comenzará ante Osasuna”, remarcó dicho portal, en un artículo escrito por el periodista Fernando Tavero. De esta manera, Franco podría estrenarse oficialmente con el elenco español el próximo martes en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el Merengue chocará contra los Rojillos desde las 16:00 (hora argentina).

Por su parte, en España no solo elogian su calidad y clase con la pelota en sus pies, sino que también hace hincapié en las sobresalientes características físicas para un joven de 18 años y cómo encajó en el plantel madrileño. “El fútbol de Mastantuono y la idea futbolística de Xabi encajan”, remarca AS. Su integración con los nuevos compañeros y con el entrenador ha sido inmediata. Desde el club se transmite la sensación de estar ante un talento en bruto, con aspectos por pulir, pero con un recorrido ya considerable para su edad.

Al mismo tiempo, puntualizan en que la sintonía con Xabi Alonso ha sido otro factor determinante en la rápida adaptación del jugador. Mastantuono relató que el técnico le dio la bienvenida y se pusieron a trabajar de inmediato, subrayando la importancia de esa primera toma de contacto: “Con Xabi muy bien, me dio la bienvenida y nos pusimos a entrenar. Significó mucho para mí”.

Hay que recordar que el argentino mencionó que un llamado telefónico del entrenador español fue clave para inclinarse por fichar por el Madrid. En los dos primeros entrenamientos, la conexión entre la propuesta futbolística de Xabi y las cualidades del argentino ha sido evidente, lo que refuerza la idea de que su incorporación responde más al talento que a la coyuntura.

El propio Mastantuono, en declaraciones a Real Madrid TV, expresó su satisfacción tras el primer entrenamiento: “El grupo me recibió muy bien. Conocí a grandes personas. Ha sido un día muy intenso, con calor, pero que disfruté mucho. Muy contento con mi primer día y ojalá que sean muchos”. Además, destacó la calidad del plantel: “¿Qué es lo que más me ha sorprendido? ¡Su calidad! La velocidad, es un ritmo muy alto. Es muy lindo, porque jugar con los mejores te hace mejor”.

El contexto actual del equipo favorece la irrupción del argentino. La ausencia de Jude Bellingham por una lesión en su hombro izquierdo, quien ya ha comenzado a trabajar sobre el césped pero no estará disponible hasta mediados de octubre, abre una ventana de oportunidad. A esta baja se suman las de Endrick, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy, todos en proceso de recuperación. En contraste, Federico Valverde ha superado su sobrecarga muscular y estará disponible para el debut liguero frente a Osasuna. Este escenario facilita que Mastantuono, quien estrenará el dorsal 30 con apenas cuatro sesiones colectivas, disponga de minutos en el primer partido oficial.