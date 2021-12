Furor en la redes por el catering «low cost» del evento organizado por Wanda

Compartir

A días de haber llegado a la Argentina donde pasará Navidad con sus hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella y su marido Mauro Icardi que viajará en los próximos días, Wanda Nara presentó su colección de cosméticos en una conferencia de prensa en la que, paradójicamente no hubo preguntas por parte de los periodistas presentes.

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención del evento que se realizó en el Abasto Shopping el jueves a la tarde, apenas ocho días antes de Navidad, no fueron los labiales ni los rubores que la mayor de las Nara presentó, sino el catering que ofreció a los presentes.

La mesa de comida de la presentación de sus cosméticos quedó muy lejos de los manteles de tela, de las copas y del sushi que ella suele mostrar en sus redes sociales cada vez que va a comer o realiza un reunión en su casa, donde está en cada detalle desde el menú hasta la decoración.

Todo estuvo según dijeron varios tuiteros a la altura de un “cumpleañitos” infantil: una extensa mesa rectangular con un mantel rojo de hule, vasos de plástico y gaseosa en botella y platos de plástico también con sándwiches de miga de jamón y queso y masas.

El evento, que se realizó en el auditorio en el Museo de los Niños se dividió en dos partes. La primera que comenzó a las 17.30, la hora de la merienda, fue dirigida exclusivamente a la prensa y presentada por Sol Szpryngier, de la agencia quién también fue la única encargada de hacerle las preguntas a Wanda Nara, que se limitó a hablar de lo laboral.

La empresaria contó que sus hijas Francesca e Isabella estaban “fascinadas” con su emprendimiento y que tanto ellas como sus hermanos están muy contentos de estar en la Argentina, donde pasarán Navidad. Este año la anfitriona de Noche Buena será ella, ya que el año pasado la familia celebró en lo de Zaira. Fue justamente su hermana quien estuvo en primera fila acompañándola junto con su estilista, Kenny Palacios.

Una hora más tarde la charla se abrió al público en el primer piso del shopping donde está ubicado el local de la ex de Maxi López. De inmediato cientos de personas, algunas de las cuales fueron al evento y otras que se vieron sorprendidas por la situación ya que simplemente estaban mirando vidrieras y comprando regalos, se acercaron a Wanda para saludarla y sacarse una foto con ella.

Una vez más la mujer de Mauro Icardi respondió las preguntas que le hizo la organizadora y hasta interactuó con el público. En todo momento Wanda, quien lució un look muy casual chic-jeans rotos, remera fucsia y blazer negro- estuvo acompañada por un séquito de seguridad.

Una vez terminada la charla con el público la rubia estuvo aproximadamente media hora en el local charlando con los empleados y mirando su colección. Luego se retiró con sus guardaespaldas y en medio de un extenso vallado hasta una de las salidas de emergencia.

Durante sus días en la Argentina, Wanda está en la casa en Santa Bárbara que compartió en su momento con Maxi López y que tras un acuerdo extrajudicial quedó a su nombre. Para hacer más placentera su estadía decidió poner manos a la obra y redecorar cada ambiente. El inmueble tiene 1800 metros cuadrados, de los cuales 800 son cubiertos, y el costo de las expensas asciende a 27 mil pesos.

En cuanto a las ammenities, la casa de tres plantas, que está sobre una laguna, cuenta con siete ambientes, cinco baños, un toilette, dos cocheras, cinco dormitorios, subsuelo, un muelle, un microcine, bodega, sala de juegos para los chicos, pileta, sala de máquinas y un patio inglés, entre otras comodidades.

