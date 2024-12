Furor por el concierto de Luis Miguel en Buenos Aires: se agotaron las anticipadas y comenzó la venta general

Tras un recorrido triunfal por los escenarios más importantes del mundo, Luis Miguel, el icónico Sol de México, cerrará su gira mundial el martes 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, Buenos Aires. Este lunes, a las 10, se llevó a cabo la preventa de entradas en línea que provocó la ansiedad de sus fanáticos por ver una vez más a su ídolo en suelo argentino.

A menos de una semana de conocerse su regreso al país, el cantante volvió a causar un revuelo de sentimientos entre sus adeptos. Si bien todavía resta la venta general, sus adeptos supieron demostrar que no tienen miedo a la hora de agotar todas las localidades en el sitio web entradauno.com. Cueste lo que cueste, ninguno quiso quedarse afuera de este nuevo encuentro con el intérprete de grandes éxitos como “La incondicional” y “Hasta que me olvides”.

El anuncio de la última fecha en Buenos Aires fue realizado por la productora Fenix Entertainment en redes sociales, donde destacaron: “Luis Miguel cierra su gira en Argentina. El artista latino más importante de los últimos tiempos vuelve a la Argentina para cerrar su tour 2024. Preventa disponible a partir del lunes 2/12 a las 10 AM. ¿Listos para el Rey?”. En paralelo, el propio protagonista del evento utilizó sus propias redes sociales para compartir la noticia con sus más de cuatro millones de seguidores, generando gran expectativa entre sus fanáticos. En poco más de una hora, se agotó esta instancia destinada a los clientes de un banco, lo que dio lugar al expendio de tickets para el público en general.

Cabe mencionar que esta gira abarcó un total de 190 conciertos entre 2023 y 2024, recorriendo América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa. Con llenos totales en cada presentación, el compositor de 54 años logró cifras extraordinarias: 66 shows en 2023 y 124 en 2024, reuniendo a más de 3.1 millones de espectadores. El tour comenzó con una serie de diez conciertos consecutivos en el Movistar Arena de Buenos Aires en agosto del año pasada, cuyas entradas se agotaron en tiempo récord. Desde allí, el cantante conquistó escenarios internacionales, consolidando su posición como un ícono indiscutible de la música en español.

Además, a comienzos de este año, realizó tres mutitudinarios conciertos en el Campo Argentino de Polo, donde celebró sus 40 años de trayectoria con un repertorio que incluyó boleros, pop, rancheras y duetos digitales con leyendas como Michael Jackson y Frank Sinatra. Estas presentaciones reafirmaron la profunda conexión entre el artista y sus fanáticos argentinos, quienes han seguido su carrera desde los inicios.

También tuvo un breve paso por Córdoba, otro de los puntos del país donde posee una gran cantidad de admiradores, pero lamentablemente no terminó cómo esperaban. En ese entonces, el artista, que se presentó en el estadio Juan Domingo Perón, hogar del Instituto Atlético Central Córdoba, tuvo que interrumpir su concierto debido a una tormenta, dejando a 18.000 espectadores con las ganas de disfrutar de su espectáculo completo. El recital comenzó a las 21.45, cuando el intérprete de “Ahora te puedes marchar” salió al escenario dispuesto a cantar sus grandes éxitos. Sin embargo, el agua no dio tregua desde el inicio. A pesar de las adversidades, el cantante continuó su presentación, incluso llegando a interpretar algunos temas debajo de un paraguas, regalándole a los sitios de noticias el titular picando y sin arquero: “No culpes a la lluvia”.