Fútbol de Primera: la última fecha se deberá jugar en un “Superdomingo”

La obligatoriedad de que los partidos definitorios del torneo local se jueguen en simultáneo y las participaciones en las copas hacen que en la última fecha se superpongan gran cantidad de encuentros. Según pudo saber Doble Amarilla, habrá un “superdomingo” de definiciones. Los partidos de cada zona se jugarían en dos franjas horarias que van desde las 11 a las 16. ¿Por qué Boca podría ser una excepción? Las “regla de las 48 horas”, las restricciones en AMBA, el factor TV y las presiones de Santa Fe y CABA hacen un cocktail complicado para el armado del cronograma.

Las derrotas de River y de Racing en la Zona A abrieron un panorama tremendo de definición. Esto generó un nuevo Superdomingo como el que pasó, en que deberán jugarse varios partidos a la misma hora en dos franjas horarias.

Lo primero es el reglamentario. Por reglamento, deben pasar 48 horas completas entre partido de la copa y partido local. Y entre los equipos afectados a las Copas, algunos de ellos, como San Lorenzo, terminan de jugar el jueves a las 23.30, lo que hace que no puedan salir a la cancha hasta el domingo. Lo mismo ocurre con Lanús, que enfrenta a La Equidad en Colombia, a la misma hora del mismo día. Pero también hay otras cuestiones como las restricciones impuestas por el Gobierno nacional en AMBA, las presiones de los gobiernos de Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires y los intereses de la televisión.

Dos partidos que

generan el gran lío

Los dos partidos que ponen todo patas para arriba, entonces, son Talleres-Lanús, en Córdoba y Racing-San Lorenzo, en Avellaneda. Los cuatro equipos juegan Copas Internacionales y los cuatro sólo podrían jugar el domingo. Claro, en la semana, tendrán acción todos. Talleres enfrentará a Bragantino el miércoles, en Brasil. Lanús visitará a La Equidad, en Colombia, el jueves. Por otro lado, Racing recibirá a San Pablo el miércoles y San Lorenzo recibirá a 12 de Octubre el jueves por la noche. Estos 4 equipos, para cumplir el reglamento, sólo pueden jugar el domingo. En realidad, podrían jugarse el sábado por la noche pero como hay restricciones para jugar en ese horario en AMBA, tienen que ir al domingo. Lo que hace que todos deban jugar ese día para cumplir con el reglamento.

Para evitar problemas todo se jugaría en dos grandes horarios del domingo, según pudo confirmar Doble Amarilla. Una de las zonas jugaría sus partidos simultáneos a las 11 y la otra zona arrancaría sus encuentros entre las 14 y las 16 (resta acordarlo con la TV).

Superdomingo de

excepción en CABA

Con la derrota de Racing, River quedó más vivo que nunca. El Millonario precisa ganarle a Aldosivi en la última jornada para meterse en los 4tos de Final. Sólo con eso le alcanzará. ¿El motivo? Su abultada diferencia de gol en relación a los otros aspirantes. Pero el elenco de Núñez no es el único. Por eso, a la misma hora, o al menos el mismo día, también deberían jugar Argentinos-Estudiantes (El Pincha puede quedar casi clasificado si vence a Platense) y Huracán- Independiente. Así, habría tres partidos el mismo dia en la Ciudad, pese a que el Gobierno siempre pide que sean máximo dos por jornada. Se tramitará una excepción.

Colón-Unión, un clásico

que corre riesgo de mudanza

El fixture emparejó en la última fecha a Sabaleros y Tatengues, con una particularidad. Hoy, ambos serían rivales en 4tos de Final. Y otra más, el Negro puede darse el lujo de dejar a su máximo rival sin cuartos. Colón ya está clasificado, cómodo, en la zona A. El Tate, en cambio, tendrá que reafirmar ante su máximo rival el 4to puesto que logró tras su victoria en Florencio Varela. En el clásico, sin embargo, juegan otros intereses. Es que la Provincia de Santa Fe buscará, como con Central y Newell’s, que el partido vaya a la noche. Algo que no es posible, porque los otros equipos de la Zona B no pueden jugar a la noche por el tan mentado reglamento y por las restricciones vigentes en CABA. ¿Entonces? La decisión ya está tomada: si el Gobierno insiste en jugarlo de noche, el derby santafesino no se jugará en Santa Fe. Otro tema que promete traer cola.

