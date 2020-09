Fútbol del interior: nueve ligas correntinas cerraron su temporada

Compartir

La pandemia no para y no tiene fecha de caducidad. Por ello, un número importante de instituciones rectoras de este deporte en la provincia han resuelto dar por concluida la temporada y pensar ya en el año venidero.

El incremento de casos de COVID-19 en el interior del país lamentablemente no se detiene. Es por ello que un número importante de ligas y federaciones han decidido ponerle fin a los campeonatos de 2020. Ya piensan en el armado de torneos para 2021 una vez que los contagios al menos hayan disminuido. “Desensillar hasta que aclare” es un dicho campero utilizado en el interior del país que muy bien podríamos emplear para la ocasión.

En Corrientes un total de nueve ligas, entre las cuales está la Liga Correntina de Fútbol, han resuelto dar por concluida la actividad de este año, programando ya lo que serán las competencias de 2021.

El sistema de salud a punto de colapsar en muchos puntos del país precipitaron la decisión de muchos presidentes de ligas, apoyados por sus colegas de los clubes, de finalizar sus torneos en 2020 y en su gran mayoría postergar la actividad hasta 2021, salvo algunas ligas que aún mantienen la esperanza de volver a disputar torneo amistoso o inferiores sobre en los últimos dos meses de este año.

En los próximos días hay programadas reuniones y/o asambleas en al menos 50 ligas que definirán los pasos a seguir, pero en off ya deslizaron que de continuar durante septiembre esta situación epidemiológica, también le pondrán punto final a sus campeonatos.

La otra cara de la pandemia es la gran cantidad de futbolistas, directores técnicos, preparadores físicos, utileros, nosotros mismos, los periodistas y fotógrafos, todas personas del “mundo” fútbol amateur que se ve privado de obtener algún tipo de ingreso.

Hasta el momento han confirmado la finalización de sus torneos las siguientes ligas en Corrientes: Liga Correntina de Fútbol, Liga Esquinense de Fútbol, Liga Goyana de Fútbol, Liga Ituzaingueña de Fútbol, Liga Mercedeña de Fútbol, Liga Libreña de Fútbol, Liga Saladeña de Fútbol, Liga Sauceña de Fútbol y Liga Virasoreña de Fútbol.