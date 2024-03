Fútbol federal A: Sarmiento luchó yse lo ganó a Sol de América en el début

Fue por 1 a 0 ante Sol de América, con gol de “Toto” González. El «Decano» fue un equipo muy sólido y jugó con el cuchillo entre los dientes. Valdez volvió a su casa con un triunfo e ilusiona a todo el pueblo rojo y amarillo.

Sarmiento le ganó 1 a 0 a Sol de América de Formosa como local y comenzó el campeonato con el pie derecho. Fue este sábado por la 1ª fecha de la zona 4 del Federal A de fútbol. Gonzalo “Toto” González convirtió el gol, a los 12 minutos del segundo tiempo y de penal.

Comienzo parejo, Sarmiento con un estilo de lo que le gusta a su DT, mucho juego con pelota en los pies y mucha velocidad. Por el lado de Sol de América, pelota aérea y juego de contra. Muy igualado por donde se lo mire, los dos se mostraron los dientes y explayaron sus mejores armas.

Los dos tuvieron chances claras en el comienzo, el “Decano” tuvo la primera tras un córner que salió mal el arquero Flores y Niz se lo perdió en el segundo palo; “Sol” lo tuvo en la cabeza de Abecasis, que le ganó la posición a Prieto y estrelló el esférico contra el travesaño.

A medida que el tiempo transcurrió el juego siguió siendo intenso, pero ninguno de los dos equipos pudo romper las líneas defensivas de sus rivales y tampoco crear mayores situaciones de gol. Primeros 45 minutos entretenidos, dinámicos y con buen juego, pero eso no alcanzó y de igual manera se fueron al descanso 0 a 0.

Ya en el complemento, la misma tónica que la primera parte, juego muy intenso y los dos buscando el gol sea como sea. Gaitán, el más desequilibrante de Sarmiento, remató de volea, pero el arquero Flores controló de manera tranquila.

Con mucha intensidad y el empuje de los “pibes”, el “Decano” siguió y siguió en busca del tanto que abriera el marcador. Centro desde la derecha, despeje a medias de la defensa y tras un remate de Montenegro la pelota dio en la mano de Ojeda, por lo que el colegiado tuvo que pitar penal. Gonzalo “Toto” González se hizo cargo y con mucha autoridad lo cambió por gol. 1 a 0 a los 12 minutos.

El local no daba tregua, fue en busca de más, pero Flores se vistió de héroe para salvar a “Sol”. Le quedó un rebote en la puerta del área al picante Gaitán, que gambeteó al defensor y sacó un hermoso zapatazo, para que el arquero formoseño vuele sobre su palo derecho y la mande al córner.

El partido era todo de Sarmiento, que no dudaba en lastimar al visitante y generarle peligro. Pero esto se tuvo que frenar porque Montenegro se lesionó fuertemente tras un choque de cabezas, fue atendido por la ambulancia y trasladado a una clínica, por eso, el juego fue demorado durante 30 minutos hasta que el personal médico pudo volver al estadio.

Tras la continuación del juego, el “Decano” trabajó lo que restaba por jugarse y ver si de contra podía lquidar el pleito. Así fue como tuvo la oportunidad del segundo en los pies de Andrés Domínguez, que robó la pelota en la salida y se fue mano a mano, pero Flores nuevamente se agrandó y lo tapó.

No hubo tiempo para más, Sarmiento sólido y una postura muy firme, mostrando una identidad de juego innegociable. Ganó el “Deca” por 1 a 0, tres puntos que ilusionan y dan chances de poder creer con que este equipo puede darle pelea a cualquier rival que se le cruce, o por lo menos, mostrar los dientes ante quien se le ponga enfrente.

Síntesis

SARMIENTO (1): Ezequiel Bacher; Bruno Prieto, Valentín Rodríguez, Franco Domínguez y Tomas Squies; Rodrigo Montenegro, Santiago Lebus y Leonel Niz; Iván Escobares, Gonzalo González y Tomas Gaitán. DT: Raúl Valdez.

SOL DE AMÉRICA (0): Eduardo Flores; Fabricio Rojas, Jano Martínez, Marcos Ojeda y Sebastián Albarracin; José Romero, Mariano Mendoza, Renzo Riquelme y Gastón Giraudo; Bruno Di Martino y Saúl Abecasis. DT: Aldo Paredes.

Gol: 12ST Gonzalo González (S).

Cambios: 20ST Axel Medina por Gastón Giraudo (SDA), 25ST Luis Campero por Bruno Di Martino y Juan Estrada por Saul Abecasis (SDA), 32ST Antonio Kaial (S), 26ST Maximiliano Bustamante por Renzo Riquelme (SDA), 30ST Andrés Domínguez por Tomás Gaitán (S), 45ST Rene escobar por Gonzalo Gonzalez y Maximiliano Acevedo por Iván Escobares (S).

Árbitro: Gustavo Benites. Asistentes: Luciano Diaz y Leila Algañaraz. Cuarto: Diego Ocampo.

Cancha: Estadio Centenario.