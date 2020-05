Fútbol femenino: AFA dice que se seguirá impulsando la actividad en 2021

Compartir

Linkedin Print

La Casa Madre del fútbol argentino continuará brindándole subsidio a los clubes de Primera División. El objetivo de la entidad de Viamonte es que no se pierdan los avances que se lograron en este año.

El fútbol femenino también fue un tema a considerar dentro de las decisiones que tomó AFA en estos días. Este año, la Primera División estrenaba su primera edición con el título de profesional y no se pudo finalizar debido a la pandemia del coronavirus.

Un año atrás, AFA resolvió apoyar el desarrollo de la actividad y otorgarle una ayuda económica a los clubes de Primera División para poder solventar contratos de varias jugadoras. Este subsidio tenía fecha de vencimiento: fue otorgado en el plazo de un año, siendo junio de 2020 el tope.

Sin embargo, ante un marco de crisis generalizada por la pandemia, la ayuda se extendería. Teniendo en cuenta la particular situación que atraviesa tanto el país como el mundo, desde AFA aseguran que continuarán apoyando al fútbol femenino en 2021. Con la chance clara de que no haya actividad hasta el próximo año, la Casa Madre del fútbol argentino buscará continuar fomentando la actividad, y que los avances que se lograron en este año no queden truncos.

El torneo femenino debió ser suspendido en la última fecha de la Primera Fase del certamen, debido a la pandemia del coronavirus.

«AFA seguirá dando el subsidio para el fútbol femenino, todos los meses, haya o no actividad», definió Jorge Barrios, presidente del fútbol femenino de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

El dirigente explicó que, cuando el fútbol pueda reanudarse «seguirá siendo profesional» y que la entidad continuará aportándole a cada club de Primera División un «subsidio al valor de ocho contratos», que son, justamente, el mínimo indispensable que exige la Asociación para el desarrollo de la actividad en la máxima categoría semiprofesional. Aunque cada club puede ofrecer un mejor importe, el sueldo básico de las futbolistas contratadas es de 20.250 pesos.

Respecto del posible regreso del torneo femenino, Barrios no aventuró ninguna fecha. «No hay novedades al respecto desde la cuestión sanitaria y el fútbol es un deporte de contacto permanente», fueron las palabras del dirigente, quien sin embargo dejó en claro que, tras el vencimiento del 30 de junio, la AFA seguirá girando el dinero para los ocho contratos como hasta ahora, así haya vuelto el fútbol o todavía no.