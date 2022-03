Fútbol femenino: Estefanía Banini vuelve a la selección luego de tres años

Compartir

Fue elegida en el 11 ideal de los últimos premios The Best, pero no jugaba en la Albiceleste desde que hizo públicas sus diferencias con el antiguo DT.

La mendocina Estefania Banini, que fue parte del once ideal en la última edición del premio The Best, regresa luego de tres años a la selección argentina de cara a la Copa América. La “10” del Atlético de Madrid volvió a ser convocada por el entrenador, German Portanova.

La selección albiceleste se prepara para jugar dos amistosos ante Chile el 7 y 10 de abril. El primer encuentro será en Córdoba, y el segundo en San Luis.

La AFA dio a conocer la lista de convocadas para estas dos fechas FIFA, que serán especiales, ya que es el reencuentro de la selección con el público tras la pandemia. El último partido que se disputó en Argentina fue en la previa de los Juegos Panamericanos 2019, competencia en la que la Selección obtuvo una medalla por primera vez en su historia.

Banini, comenzó su carrera en 2011 en el club chileno Colo-Colo, donde jugó hasta el 2015, cuando fichó por el club estadounidense Washington Spirit. Luego de una temporada, voló a España para jugar con el Valencia dos años y después fichó por el Levante.

La mejor jugadora argentina en el mundo había dejado de ser convocada a la selección en 2019, por expresar su disconformidad con el ex DT de la selección femenina, Carlos Borrelo.

Además de la “10”, las otras jugadoras que disputan en el exterior y que fueron citadas para los amistosos son Agustina Barroso (Palmeiras), Aldana Cometti (Levante), Eliana Stabile (Santos), Florencia Bonsegundo (Madrid C.F.F), Mariana Larroquette (Sporting), Marianela Szymanowski (Espanyol), Ruth Bravo (Pachuca), Soledad Jaimes (Napoli) y Sophia Braun (Gonzaba Univesity).

Por su parte, las jugadoras que juegan en el fútbol argentino y estarán presentes en los maistosos son Adriana Sachs, Amancay Urbani, Julieta Cruz, Laurina Oliveros, Miriam Mayorga, Vanina Preininger y Yamila Rodríguez (Boca), Érica Lonigro (River), Marina Delgado, Romina Núñez (UAI Urquiza) y Vanina Correa (Rosario Central).

De acuerdo con el calendario establecido por la FIFA, la Copa América femenina se jugará del 8 al 30 de julio y Colombia será el anfitrión, por primera vez en la historia.

Participarán los 10 equipos que forman parte de Conmebol: Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Venezuela.

