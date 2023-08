Fútbol femenino: primera lista de Argentina tras el Mundial Australia-Nueva Zelanda

El entrenador del combinado nacional dio a conocer a las jugadoras citadas para el partido ante Japón, a jugarse en Fukuoka, el 23 de septiembre, en el inicio de la preparación para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Hay seis deportistas que no fueron parte de la nómina mundialista.

El seleccionado argentino presentó su primera lista de convocadas tras el Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda con la inclusión de seis jugadoras que no estuvieron presentes en la máxima competencia en Oceanía.

Entre las novedades, el DT Germán Portanova citó a las defensores Marina Delgado (Atlético de San Luis, México), Catalina Roggerone (CSU Bakersfield, Estados Unidos) y Nerea Agüero (Granada FC, España); las mediocampistas Milagros Martín (Platense) y Maricel Pereyra (San Lorenzo) y la delantera Catalina Primo (River).

Unas 14 futbolistas que participaron de la última Copa del Mundo mantuvieron su lugar en la nómina de 20 citadas, que tiene como principales bajas a Estefanía Banini y Florencia Bonsegundo, quienes pusieron fin a su ciclo con la camiseta argentina, y también a Yamila Rodríguez, delantera de Palmeiras.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) aclaró que Portanova no tuvo en cuenta a las jugadoras de Boca Juniors por la disputa de la Copa Libertadores Femenina 2023, que tendrá lugar en Armenia (Colombia), del 5 al 21 de octubre.

Este plantel del seleccionado afrontará un amistoso ante Japón en Fukuoka, el 23 de septiembre, en el inicio de la preparación para los Juegos Panamericanos de Santiago, a desarrollarse entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre.

Convocadas del seleccionado argentino para la fecha FIFA de septiembre:

Arqueras: Vanina Correa (Rosario Central) y Abigail Chávez (Huracán).

Defensoras: Gabriel Chávez (Estudiantes BA), Sophía Braun (León, México), Aldana Cometti (Madrid FC), Adriana Sachs (Racing Club), Delgado, Roggerono y Agüero.

Mediocampistas: Lorena Benítez (Palmeiras), Dalila Ippólito (Pomigliano), Daiana Falfán (UAI Urquiza), Romina Núñez (UAI Urquiza), Martín y Pereyra.

Delanteras: Mariana Larroquette (Orlando Pride), Paulina Gramaglia (Red Bull Bragantino), Érica Lonigro (Rosario Central), Chiara Singarella (South Alabama) y Primo.