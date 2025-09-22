Fútbol formoseño: graves incidentes marcan el torneo de la B y reavivan la preocupación por la violencia

Una lamentable gresca entre jugadores y espectadores durante un partido de la Liga Formoseña de Fútbol División B se volvió viral el pasado fin de semana, poniendo en evidencia la creciente violencia en los campos de juego de la provincia. Los hechos, que tuvieron lugar en la cancha del club San Lorenzo, motivaron la suspensión del encuentro y generaron un gran revuelo en el ámbito deportivo local. Para conocer los detalles de lo sucedido, el programa radial “Expres En Radio” dialogó con la Subcomisario Laura Torales, de la Policía de la Provincia de Formosa, quien brindó un panorama completo de los operativos policiales.

Una gresca generalizada que terminó en tragedia rozada

«El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 14:50 horas en la cancha del Club San Lorenzo«, relató la Subcomisario. » A los 20 minutos de iniciado el encuentro se produjo una gresca generalizada entre los jugadores de ambos equipos.» El enfrentamiento, que rápidamente escaló en intensidad, llevó al árbitro a tomar una drástica decisión: la expulsión de 10 futbolistas, seis de Unión del Divino Niño y cuatro de Antenor Gauna. » Debido a la inferioridad numérica, decidió suspender el cotejo«, añadió Torales.

La situación no se detuvo ahí. Uno de los jugadores de Unión del Divino Niño sufrió un fuerte golpe en la cabeza y quedó tendido en el campo de juego. «El joven fue asistido en el lugar por personal policial y luego trasladado por una ambulancia del SITEC al hospital central para su mejor atención«, explicó la Subcomisario. Si bien en un principio hubo gran preocupación por la gravedad de la lesión, luego se confirmó que el jugador se había mordido la lengua y no presentaba heridas graves en la cabeza. No obstante, el incidente puso en evidencia la necesidad de una mayor intervención policial para evitar que este tipo de situaciones se salgan de control.

Torales destacó la importancia de la rápida intervención de los efectivos policiales, ya que «sin la intervención de la policía podría haber ocurrido una tragedia.» En este momento, se están llevando a cabo actuaciones judiciales para esclarecer los hechos y evitar que este tipo de incidentes empañen el desarrollo normal de los encuentros deportivos en la provincia.

Cifras alarmantes: 61 conductores alcoholizados en operativos de fin de semana

Más allá de los eventos deportivos, los operativos de seguridad vial y ciudadana desplegados por la Policía de Formosa durante el fin de semana arrojaron resultados preocupantes en relación al consumo de alcohol al volante. La Subcomisario Torales confirmó que » la fuerza provincial lo que hizo es desplegar recursos humanos y logísticos en operativo de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana en inmediaciones a locales arreglables en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior de la provincia.»

Las estadísticas son contundentes y reflejan la falta de conciencia en muchos conductores, a pesar de la vigencia de la Ley de Alcohol Cero. » Integrantes de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial controlaron con alcoholímetros a 1697 personas, labraron 235 actas de infracción y detectaron 61 conductores alcoholizados en toda la provincia«, detalló la Subcomisario. Además, se sacaron de circulación «unas 33 motos y retuvieron 101 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.»

«Pareciera que por momentos tomamos conciencia y después vuelve a ocurrir esta situación, más todavía con la Ley de Alcohol Cero Vigente«, lamentó el conductor del programa radial, reflejando la frustración ante la recurrencia de estas faltas. La gran cantidad de licencias retenidas pone de manifiesto un serio problema de salud y seguridad pública.

Tragedia en la avenida Constituyentes: un hombre pierde la vida en un siniestro vial

El fin de semana también estuvo marcado por un trágico siniestro vial que cobró la vida de un hombre en la capital formoseña. El fatal accidente, ocurrido en la intersección de la avenida Constituyentes y calle Atacama, fue atendido por la Comisaría Seccional Séptima.

«Un motociclista perdió la vida tras despistar y caer en un acueducto«, informó Torales. El hecho se registró durante la madrugada del domingo. A través de la línea de emergencia 911, se alertó sobre la presencia de un hombre lesionado en el lugar. Al llegar, los uniformados constataron que «dentro del acueducto había un hombre mayor de edad, en este caso de 43 años, con visibles heridas y dificultad para respirar.»

Inmediatamente se solicitó la colaboración del SIPE, que lo trasladó al hospital, pero lamentablemente «confirmaron a las 2:10 su fallecimiento.»

Las primeras pericias realizadas por la Policía Científica determinaron que la víctima circulaba a alta velocidad y, por motivos que aún se investigan, perdió el control de su rodado y cayó en el zanjón. La Subcomisario Torales destacó que «se presume que la velocidad puede haber sido un factor determinante«, aunque no el único. El caso fue puesto en conocimiento del juez y la fiscal de turno, quienes dispusieron la entrega del cuerpo a sus familiares para su sepultura. La policía continúa investigando las causas exactas del siniestro para esclarecer los hechos.

La entrevista con la Subcomisario Laura Torales concluyó con un agradecimiento por parte del equipo de “Expres En Radio” por la claridad de la información y la atención brindada, reconociendo la importancia de la labor policial en eventos de diversa índole que marcan la agenda del fin de semana en Formosa.