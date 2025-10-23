Futbol: Independiente Rivadavia y River Plate juegan por la Copa Argentina

El encuentro de semifinales se disputará este viernes a las 22.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje de Andrés Gariano.

River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este viernes desde las 22.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por las semifinales de la Copa Argentina 2025 con el objetivo en común de dar un paso más hacia el título, lo que para el Millonario es una obligación y para la Lepra, un sueño. El encuentro se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al encuentro que arbitrará Andrés Gariano, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el elenco porteño con una cuota máxima de 2.0 contra 4.10 que cotiza su derrota, es decir una victoria del combinado de Cuyo. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.36.

El Millonario es el máximo favorito al título, más allá de que su presente dista de ser el ideal y acumula una racha de apenas dos triunfos en los últimos ocho partidos con seis derrotas. Afuera de la Copa Libertadores 2025, el conjunto de Marcelo Gallardo apunta a cerrar el año con alguna vuelta olímpica y está a dos triunfos de hacerlo en el certamen que reúne a equipos de todas las categorías.

En su camino a estar entre los mejores cuatro clubes, eliminó a Ciudad Bolívar 2 a 0; en la segunda ronda superó a San Martín de Tucumán 3 a 0; en octavos a Unión de Santa Fe 4 a 3 por penales luego de empatar sin goles; y en cuartos a Racing 1 a 0.

Independiente Rivadavia no atraviesa un gran presente, pero anhela dar el golpe ante River para disputar la final de la Copa Argentina. Casualmente, la última vez que ganó un encuentro este año fue en los cuartos de final de este torneo, ante Tigre 3 a 1, porque acumula seis partidos sin victoria en el Clausura con cuatro igualdades y dos caídas, la última este fin de semana ante Banfield por 2 a 1 .

El elenco comandado por Alfredo Berti, antes de doblegar al Matador, comenzó el campeonato con una victoria ante Estudiantes de Buenos Aires 1 a 0. Luego, en 16avos, eliminó a Platense 3 a 1 por penales tras empatar 2 a 2; y en octavos su víctima fue Central Córdoba de Rosario 2 a 1.

El equipo que se imponga en el cruce avanzará a la definición y se medirá contra el ganador de Belgrano de Córdoba vs. Argentinos Juniors, que chocan este jueves 23 de octubre en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.