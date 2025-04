Fútbol: Ramón Díaz dejó de ser el DT del Corinthians y ya suena un posible reemplazo

Ramón Díaz dejó de ser del entrenador del Corinthians. Luego de la dolorosa caída ante el Fluminense, por 2 a 0 en condición de local, el conjunto de Sao Paulo decidió prescindir de los servicios del argentino y lo comunicó en sus redes sociales

“Ramón Díaz deja el comando técnico del Corinthians. Este jueves (17), el Sport Club Corinthians Paulista anuncia la salida de Ramón Díaz de su cargo como entrenador del equipo. También abandonan el club los asistentes Emiliano Díaz, Bruno Urribarri y Osmar Ferreyra, así como el preparador físico Diego Pereira”, indicó el inicio del posteo.

En marzo, el riojano de 65 años había conseguido el Campeonato Paulista al vencer en la final al Palmeiras y eso calmó las críticas de los hinchas del Timao, que le recriminaban la eliminación de la Copa Libertadores en la Fase 3, a manos del Barcelona de Ecuador.

Sin embargo, el mal arranque en el Brasileirao (se encuentra en la posición número 13, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas, en cuatro partidos) y el juego del equipo lo volvieron a poner en el foco de las acusaciones y la caída ante el Flu terminó por decantar la salida del entrenador con pasado en River Plate.

Desde la cúpula dirigencial indicaron: “Corinthians, a través de su ejecutivo de fútbol Fabinho Soldado, no contactó con ningún otro entrenador antes de la decisión de salir de Ramón Díaz”. Y dieron a conocer quién lo reemplazará de manera provisoria: “Orlando Ribeiro, técnico de la selección sub-20 del Corinthians, dirigirá el entrenamiento del equipo principal este viernes 18”.

Ramón llegó al conjunto brasileño en julio de 2024 con la premisa de mejorar el rendimiento y salvarlo del descenso. La tarea fue cumplida y, además, lo llevó hasta la semifinal de la Copa Sudamericana, en la que cayó ante Racing. El Pelado se va con un total de 60 partidos, de los cuales se quedó con la victoria en 32 oportunidades, consiguió 16 empates y tuvo 12 derrotas.

En la actual Copa Sudamericana, el combinado paulista aún no conoce lo que es sumar de a tres y se encuentra en la tercera colocación del Grupo C con un solo punto. El líder de su zona es Huracán (6), el segundo es América de Cali (4) y el último es Racing de Montevideo (0).

Luego de la confirmación de la salida de Ramón Díaz, la dirigencia del Corinthians ya se encuentra trabajando para encontrar a un entrenador que se haga cargo del primer equipo y enderece el rumbo.

El nombre que suena para ser el posible remplazante del argentino es el de Dorival Júnior, quien dejó el cargo de entrenador de la selección de Brasil tras la histórica goleada sufrida ante Argentina, en marzo pasado.

Tras 16 presentaciones en su ciclo en distintas competencias (7 victorias, 6 empates y 3 derrotas), Dorival dejó al Scratch en zona de clasificación al próximo Mundial con 21 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas, a falta de cuatro fechas para la culminación del certamen.