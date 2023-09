Fútbol: Sarmiento empató como local y continúa realizando una muy mala campaña

Fue 0 a 0, ante 9 de Julio de Rafaela. El “Decano” no jugó a nada, no aprovechó la localía y se fue reprochado por todo el hincha que acudió al Centenario. Ahora deberá barajar y dar de nuevo, para visitar a Central Norte en Salta.

Sarmiento otra vez dejó puntos en casa y sigue sin remontar el mal momento.

Por la 30° fecha de la zona Norte del Torneo Federal A, Sarmiento realizó un muy mal partido y empató 0 a 0 ante 9 de Julio de Rafaela. El “Deca” volvió a dejar una pobre imagen este miércoles y sumó su quinto partido sin poder conseguir la victoria. Ahora, tendrá que visitar el domingo a Central Norte de Salta, que esta fecha quedó libre.

Para bien del equipo de Urbina, las derrotas de Boca Unidos y Sol de América lo dejaron cuarto y en zona de clasificación, por la diferencia de gol sobre los formoseños en los partidos entre sí.

Comienzo con Sarmiento apostando a un 4-3-3, buscando explotar las bandas con la velocidad de Cañete y Resquín , para así poder hacerle llegar la pelota de mejor manera al goleador Olego. Por otro lado, 9 de Julio con una postura conservadora, dos líneas de cuatro bien plantadas y buscando el error de su rival.

El “Decano” tomó la iniciativa de manejar la pelota, hacer circular el juego por sus volantes y desde ese punto generar peligro con los extremos, no logró generar muchas ocasiones de peligro, pero sí aproximarse al arco de Grinovero. El visitante respondiendo cuando podía, contrataque rápido y esto le dio rédito, porque tuvo algún que otro centro y remates se fueron lejos del arco del “Deca”.

Ninguno de los dos tuvo chances claras para poder abrir el marcador. 9 de Julio fue el que más cerca estuvo, con un remate mano a mano por parte de Bravo que tapó muy bien Di Fulvio, y luego centros que fueron bien controlados por la defensa del “Decano”. Un Sarmiento insulso, incoloro, que no supo qué hacer con la pelota y tampoco generar peligro. Por eso, se fueron al descanso empatados 0 a 0.

Ya en el complemento, Sarmiento a los empujones y por errores de los rafaelinos tuvo el gol. Lapetina la recuperó en la puerta del área rival y la dejó para Olego, que entró mano a mano y ejecutó un remate a quemarropa, pero Grinovero se puso la capa de héroe y tapó. Todavía 0 a 0 a los 3 minutos.

El “Decano” sin muchas ideas y sin merecerlo, volvió a tener la oportunidad de convertir. Centro desde la derecha, despejó el fondo de 9 de Julio y en el rebote la encontró Cañete, que le pegó de volea y la pelota se fue besando el palo derecho de Grinovero.

Pobre partido, muy pobre. Donde Sarmiento no jugó a nada y hubo jugadores sin sangre y sin sentir la camiseta. 9 de Julio consiguió lo que vino a buscar, un puntito que lo ayude a tratar de conservar la categoría. Fue empate que 0 a 0, que aburrió a todos.

Síntesis:

Sarmiento (0): Emilio Di Fulvio; Mariano Pucho, Facundo Pardo, Fernando Ponce y Luciano Lapetina; Franco Schiavoni, Matías Mansilla y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete, Franco Olego y Maximiliano Resquín. DT: Miguel Urbina.

9 de Julio (0): Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Tiago Peñalba y Jeremías Kruger; Leonardo Monroy, Alex Salcedo, Ariel López y Fernando Núñez; Maximiliano Ibáñez y Román Bravo. DT: Maximiliano Barbero.

Cambios: 16ST Braian Peralta por Fernando Núñez y Leandro Larrea por Ariel López (9dJ), 18ST Juan Manuel Torres por Maximiliano Resquín y Mariano Martínez por Sergio Sagarzazu (S), 27ST Claudio Vega por Franco Schiavoni (S), 34ST Wilson Ruiz Díaz por Román Bravo y Agustín Burdese por Maximiliano Ibáñez (9dJ), 40ST Franco Domínguez por Fernando Ponce y Rene Escobar por Gonzalo Cañete (S) y 41ST Mateo Gutiérrez por Leonardo Monroy (9dJ).

Árbitro: Cesar Ceballos. Asistentes: Christian Arregues y Marcos Guzmán. Cuarto: Franco Rioja. Cancha: Estadio Centenario.

Toda la Zona Norte

RESULTADOS (30ª fecha)

Gimnasia y Tiro 1- Boca Unidos 0; San Martín de Formosa 1- Sol de América 0: Sarmiento 0- Nueve de Julio de Rafaela 0; Crucero del Norte 2- Juv. Antoniana de Salta 0. Libre: Central Norte de Salta.