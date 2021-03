Fútbol: Sarmiento mantuvo la base para ser protagonista del Torneo Federal A

Compartir

Sarmiento logró mantener la gran base del plantel de los últimos años, en un esfuerzo en conjunto de la dirigencia y del cuerpo técnico encabezado por Raúl Valdez.

De esto se desprende que, de los habituales 11 titulares del torneo anterior, donde cayó en semifinales ante Deportivo Maipú de Mendoza en un partido escandaloso, 9 quedaron para formar parte de esta nueva estructura.

En la práctica futbolística de este sábado, Valdez alistó un equipo que prácticamente sale de memoria: Juan Ignacio Carrera; Emmanuel Córdoba, Brian Berlo, Nicolás Aguirre y Federico López; Juan Torres, Claudio Cevasco y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete, Luis Silba y Sebastián Parera.

El que no pudo realizar la práctica por una molestia en el tobillo fue Ángel Piz, por eso su lugar fue ocupado por el juvenil Juan Torres, de varios minutos en el torneo anterior.

Tampoco estuvo el resto de las incorporaciones para esta temporada, ya que el lateral derecho Gabriel de León y el volante izquierdo Santiago Vargas, ambos uruguayos, aún no pueden pasar la frontera por papeleo migratorios. Nicolás Digiano, el zaguero zurdo, que también llegó desde Uruguay, no sorteó la revisación médica y por ende no será parte del plantel.

Los demás futbolistas que ya están entrenando son el lateral izquierdo Julián Gauna, el volante central Martín Ojeda y el volante creativo Joaquín Fernández. Mientras que el único que fue titular fue el zaguero Nicolás Aguirre.

Se espera en los próximos días se pueda solucionar la situación de De León y Vargas, para así abocarse a la contratación de otro lateral derecho y un delantero extremo más que se desempeñe por derecha o por izquierda. Con esto Sarmiento se retiraría del mercado. Aunque existe la posibilidad de que pueda llegar otro zaguero zurdo, ante la ausencia de Digiano.

El que también solucionó el tema contractual es el arquero Joaquín Mattalía, que extenderá su vínculo con el club por dos años.

Las otras formaciones estuvieron conformadas por: Joaquín Mattalía; Matías Alderete, Nahuel Peloso, Alegre y Julián Gauna; Maximiliano Acevedo, Cristian Almirón y Joaquín Fernández; Ramiro Cantero, Nicolás Godoy y Guillermo Sánchez.

Otro de los equipos que participó de la práctica estuvo conformado por: Nicolás Rodríguez; Juan Diego Derewicki, Matías Fantín, Juan Manuel y Martín Ponce; Ricardo Maidana, Martín Ojeda y Rodrigo Montenegro; Joel Vargas, Shiell Esquivel y Gonzalo González.

